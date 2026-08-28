5 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ mai: Đường phố Hà Nội và TPHCM lúc này!
Chiều ngày 28/8, nhiều tuyến cửa ngõ các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM...bắt đầu đông đúc khi người dân tranh thủ rời thành phố về quê, đi du lịch trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
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Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện tại các cửa ngõ Hà Nội và TPHCM tăng cao. Nhiều người tranh thủ rời thành phố về quê, đi du lịch khiến giao thông trên các tuyến huyết mạch chịu áp lực lớn.
Nhiều tuyến đường ùn tắc, người dân chật vật di chuyển trước kỳ nghỉ lễ (Clip: Như Hoàn)
19h: Người dân Hà Nội vẫn chật vật di chuyển trên đường
Đến gần 19h, tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường vẫn chưa giảm. Dòng người tiếp tục len lỏi giữa đám đông phương tiện, tìm cách di chuyển về nhà trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Tại cửa ngõ phía Nam, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông nhìn chung khá thông thoáng. Chiều hướng vào nội đô ùn ứ nhẹ, trong khi chiều ra khỏi thành phố vẫn lưu thông thuận lợi.
CLIP: DI ANH
TPHCM: Bến xe Miền Tây đông nghịt, cửa ngõ phía Tây xe di chuyển chậm
Tại TPHCM, khoảng 17h, lượng người dân đổ về Bến xe Miền Tây ngày một đông để về quê trước kỳ nghỉ lễ. Các phòng chờ gần như kín chỗ, hành khách mang theo hành lý đứng, ngồi chờ đến giờ lên xe.
Ở cửa ngõ phía Tây, khu vực vòng xoay An Lạc ghi nhận lượng phương tiện đông, các dòng xe di chuyển chậm nhưng chưa xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài. Trên Quốc lộ 1A hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, phương tiện vẫn lưu thông tương đối thông thoáng, chưa ghi nhận dấu hiệu ùn tắc.
Ở cửa ngõ phía Đông, đường Mai Chí Thọ ghi nhận lượng phương tiện đông, dòng xe hướng về nút giao An Phú di chuyển chậm.
Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, phương tiện đông và xảy ra ùn ứ tại một số đoạn do khu vực đang thi công mở rộng, đặc biệt đoạn từ nút giao Long Trường đến cầu Long Thành.
Hà Nội: Người dân đội nắng nối nhau trên đường
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Lượng người rời các thành phố lớn được dự báo tiếp tục tăng trong tối 28/8 và ngày 29/8.
Trước áp lực giao thông được dự báo tăng cao, lực lượng CSGT Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tổ chức điều tiết từ sớm, từ xa. Thành phố cũng tăng cường ứng dụng camera AI để theo dõi, điều hành giao thông theo thời gian thực.
Không chỉ Hà Nội, TPHCM cũng bước vào thời điểm giao thông chịu áp lực lớn khi người dân bắt đầu rời thành phố trước kỳ nghỉ.
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