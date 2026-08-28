5 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ mai: Đường phố Hà Nội và TPHCM lúc này!

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện tại các cửa ngõ Hà Nội và TPHCM tăng cao. Nhiều người tranh thủ rời thành phố về quê, đi du lịch khiến giao thông trên các tuyến huyết mạch chịu áp lực lớn.

Nhiều tuyến đường ùn tắc, người dân chật vật di chuyển trước kỳ nghỉ lễ (Clip: Như Hoàn)

19h: Người dân Hà Nội vẫn chật vật di chuyển trên đường

Đến gần 19h, tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường vẫn chưa giảm. Dòng người tiếp tục len lỏi giữa đám đông phương tiện, tìm cách di chuyển về nhà trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Đường Nguyễn Trãi ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài

Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua tuyến đường

Tại hầm chui Lê Văn Lương, lượng phương tiện cũng tăng cao, ken đặc khiến tốc độ lưu thông giảm đáng kể.

Tại cửa ngõ phía Nam, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông nhìn chung khá thông thoáng. Chiều hướng vào nội đô ùn ứ nhẹ, trong khi chiều ra khỏi thành phố vẫn lưu thông thuận lợi.

CLIP: DI ANH

TPHCM: Bến xe Miền Tây đông nghịt, cửa ngõ phía Tây xe di chuyển chậm

Tại TPHCM, khoảng 17h, lượng người dân đổ về Bến xe Miền Tây ngày một đông để về quê trước kỳ nghỉ lễ. Các phòng chờ gần như kín chỗ, hành khách mang theo hành lý đứng, ngồi chờ đến giờ lên xe.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê (Ảnh: Quân)

Bến xe Miền Tây đông đúc khi người dân tranh thủ về quê trước kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Quân)

Các ghế chờ đều kín người

Phòng chờ tại Bến xe Miền Tây gần như kín chỗ vào cuối giờ chiều 28/8

Nhiều người ngủ gục trên ghế

Một số đoạn đường xảy ra ùn ứ nhẹ

Ở cửa ngõ phía Tây, khu vực vòng xoay An Lạc ghi nhận lượng phương tiện đông, các dòng xe di chuyển chậm nhưng chưa xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài. Trên Quốc lộ 1A hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, phương tiện vẫn lưu thông tương đối thông thoáng, chưa ghi nhận dấu hiệu ùn tắc.