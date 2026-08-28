Dòng xe nhích từng mét rời Hà Nội

Tại nút giao vành đai 3 - Pháp Vân, lượng xe từ nhiều hướng dồn về tăng mạnh. Đây là điểm kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1, hai hướng chính để phương tiện rời Hà Nội về các tỉnh phía Nam.