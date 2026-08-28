Dòng xe nhích từng mét rời Hà Nội
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Theo Trọng Tài - Công Hướng - Duy Phạm - Hoàng Tuyên 28-08-2026 - 21:28 PM |
Xã hội
Chiều 28/8, lượng người và phương tiện rời Hà Nội trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tăng nhanh. Tại cửa ngõ phía Nam, dòng ô tô, xe máy nối dài trên vành đai 3, Giải Phóng - Ngọc Hồi và khu vực nút giao Pháp Vân, nhiều đoạn di chuyển chậm.
01-01-2060
28-08-2026
28-08-2026
Khoảng 16h ngày 28/8, lượng phương tiện trên vành đai 3 hướng từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam tăng nhanh. Dòng ô tô nối dài tại một số đoạn khi người dân bắt đầu rời Thủ đô trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Tại nút giao vành đai 3 - Pháp Vân, lượng xe từ nhiều hướng dồn về tăng mạnh. Đây là điểm kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1, hai hướng chính để phương tiện rời Hà Nội về các tỉnh phía Nam.
Ở phía dưới vành đai 3, lượng phương tiện trên trục Giải Phóng - Ngọc Hồi cũng tăng cao. Ô tô, xe khách và xe máy ken kín một số đoạn đường hướng ra cửa ngõ phía Nam.
Đến khoảng 17h, lượng phương tiện tại cửa ngõ tiếp tục tăng, trong đó áp lực giao thông tập trung tại các điểm kết nối với đường vành đai và cao tốc.
Trong khi hướng rời trung tâm đông phương tiện, chiều vành đai 3 từ phía Nam về trung tâm thông thoáng hơn. Trong ảnh là nút giao vành đai 3 với Đại lộ Thăng Long.
Theo Trọng Tài - Công Hướng - Duy Phạm - Hoàng Tuyên
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