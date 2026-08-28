Bùi Văn Hiếu SN 1999 đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành

Trước đó vào hồi 16 giờ 00' ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vận động đối tượng Bùi Văn Hiếu, sinh năm 1999, cư trú tại thôn Cánh, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh - bị truy nã Đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Bùi Văn Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình điều tra xác định, trước đó tháng 7/2024, do cần tiền tiêu sài cá nhân nên Bùi Văn Hiếu đã thuê 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato (trị giá khoảng 470 triệu đồng) của anh V.V.T, sinh năm 1994, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh rồi chiếm đoạt, mang đi cầm cố được số tiền 122 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố và lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, cơ quan công an rất mong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Đồng thời, đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.