Sân bay Nội Bài cao điểm 2/9: Nơi đông nghịt, chỗ vắng tanh

“Trước khi đến sân bay, tôi cũng lo lượng hành khách đông sẽ phải chờ đợi lâu, nhưng thực tế việc di chuyển khá thuận lợi. Dù lượng người rất đông, các khu vực được phân luồng rõ ràng, nhân viên hướng dẫn liên tục nên không xảy ra cảnh chen chúc hay ùn tắc. Tôi cảm thấy khá thoải mái và có thể bắt đầu kỳ nghỉ với một tâm trạng rất vui vẻ”, chị Thảo (trái) nói.