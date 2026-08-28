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Sân bay Nội Bài cao điểm 2/9: Nơi đông nghịt, chỗ vắng tanh

| | Xã hội

Chiều 28/8, hai sảnh của nhà ga T1 sân bay Nội Bài, Hà Nội diễn ra cảnh tượng trái ngược. Trong khi sảnh B đông kín hành khách, nhiều người xếp hàng dài chờ làm thủ tục thì khu vực sảnh A lại khá thưa vắng.

15h30 ngày 28/8, chị Thảo (Đồng Nai) cùng đồng nghiệp vừa hoàn thành việc check-in tại sảnh B, nhà ga T1 sân bay Nội Bài﻿, chuẩn bị bay về TPHCM nghỉ lễ cùng gia đình dịp 2/9.

“Trước khi đến sân bay, tôi cũng lo lượng hành khách đông sẽ phải chờ đợi lâu, nhưng thực tế việc di chuyển khá thuận lợi. Dù lượng người rất đông, các khu vực được phân luồng rõ ràng, nhân viên hướng dẫn liên tục nên không xảy ra cảnh chen chúc hay ùn tắc. Tôi cảm thấy khá thoải mái và có thể bắt đầu kỳ nghỉ với một tâm trạng rất vui vẻ”, chị Thảo (trái) nói.

Không riêng gì chị Thảo, anh Bùi Tuấn Nhuận (TPHCM) cũng có chung cảm nhận, bởi từ đầu giờ chiều dù khu vực làm thủ tục đã chật kín hành khách﻿ nhưng anh không phải chờ đợi quá lâu để làm thủ tục.

Những hàng người nối tiếp nhau, hành lý xếp thành từng cụm dọc lối đi. Tuy nhiên, nhờ các khu vực được phân chia bằng hàng rào, biển chỉ dẫn và nhân viên hỗ trợ, dòng khách vẫn di chuyển theo từng hướng, không xảy ra cảnh chen lấn.

Khu vực dành cho hành khách cần trợ giúp cũng tấp nập. Người lớn tuổi, hành khách sử dụng xe lăn và các gia đình có trẻ nhỏ được nhân viên sân bay hỗ trợ di chuyển, làm thủ tục.

Khu vực dịch vụ bọc hành lý tại sân bay.

Các quầy bán đồ ăn nhanh tại sân bay cũng chật kín người.

Trái ngược với cảnh tượng tấp nập tại sảnh B, khu vực sảnh A tại nhà ga T1﻿ lại vắng vẻ lạ thường trong chiều 28/8.

Các khu vực quầy check-in chỉ có lác đác vài hành khách làm thủ tục.

Theo ghi nhận thực tế, có 3 khung giờ cao điểm đối với khách đi và 6 khung giờ cao điểm đối với khách đến (với lưu lượng đạt hơn 2.000 lượt khách/khung giờ) tập trung vào các khung giờ chiều và tối.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài - cho biết, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất của đợt nghỉ lễ 2/9 năm nay. Cảng này ước tính sẽ phục vụ khoảng hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 8% so với thường lệ và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong ngày 28/8, số lượng chuyến bay cất - hạ cánh tại Nội Bài dự kiến đạt 743 lượt, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ.

Để hành trình thuận lợi, bà Ngân khuyến khích hành khách check-in online, sử dụng VNeID hoặc kiosk check-in﻿, sinh trắc học để giảm thời gian chờ tại quầy. Hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ, hành lý và có mặt trước giờ bay 2 tiếng với chuyến nội địa, 3 tiếng với chuyến quốc tế; tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nhà ga.

Theo Lộc Liên

Tiền phong

Từ Khóa:
sân bay nội bài

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