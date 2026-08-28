Nhận thưởng 2/9 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều doanh nghiệp có chính sách thưởng, tặng quà cho người lao động. Một trong những vấn đề được quan tâm là khoản tiền hoặc hiện vật này có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không và nếu có thì bị khấu trừ ở mức nào.

Phản hồi Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam về việc xác định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều doanh nghiệp có chính sách thưởng, tặng quà cho người lao động.

Đáng chú ý, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả cho người lao động được hưởng cũng thuộc thu nhập chịu thuế. Trong đó, quy định nêu rõ các khoản lợi ích mà người sử dụng lao động chi cho người lao động trong các ngày nghỉ, lễ.

Bên cạnh đó, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức cũng được xác định là thu nhập chịu thuế.

Từ quy định này, Thuế tỉnh Hưng Yên khẳng định, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền doanh nghiệp chi cho người lao động trong ngày nghỉ, lễ và các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức là các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, khoản tiền doanh nghiệp thưởng cho người lao động nhân dịp Quốc khánh 2/9 về nguyên tắc phải được tính vào thu nhập chịu thuế. Việc tính thuế cụ thể còn phụ thuộc vào loại hợp đồng lao động, tổng thu nhập và phương pháp khấu trừ áp dụng đối với từng trường hợp.

Một thay đổi đáng chú ý từ ngày 1/7/2026 là ngưỡng thu nhập làm căn cứ khấu trừ 10% đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng được nâng từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng/lần.

Theo khoản 2 Điều 50 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nếu mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên, phải khấu trừ 10% trên khoản thu nhập trước khi trả. Trường hợp chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, bên trả thu nhập chỉ khấu trừ 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Với người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, khoản thưởng được tính cùng thu nhập từ tiền lương, tiền công và khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần.