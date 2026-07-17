Doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân
Cục Thuế đã đưa ra 5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và giảm rủi ro truy thu và xử phạt.
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Kê khai đúng - dữ liệu đúng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường tuân thủ bền vững.
Nhằm giúp doanh nghiệp doanh nghiệp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Cục Thuế đã đưa ra 5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và giảm rủi ro truy thu và xử phạt.
5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân
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