Vượt quá tốc độ hơn 40 km/h, tài xế ở Lào Cai tăng ga bỏ chạy khi thấy CSGT

Sáng 17/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT161, đơn vị vừa phát hiện một ô tô mang biển kiểm soát 24A-461.XX vi phạm quy định về tốc độ.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại Km28+900, tuyến ĐT161, thuộc địa phận xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Qua thiết bị nghiệp vụ, phương tiện được xác định chạy với tốc độ 91 km/h, trong khi đoạn đường này chỉ cho phép tối đa 50 km/h, tức vượt quá tốc độ quy định 41 km/h.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng tốc rời khỏi hiện trường .

Ô tô màu đen hiệu Nissan Navara liên quan vụ việc. (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai)

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ tài xế xe ô tô là V.X.B. (SN 2005, trú tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) và yêu cầu đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, V.X.B. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Qua quá trình làm việc, tổ công tác đã lập biên bản đối với ba hành vi gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/h so với quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đều có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định. Việc cố tình tăng ga bỏ chạy hoặc né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng không giúp người vi phạm tránh được trách nhiệm mà còn có thể khiến hành vi bị xử lý nghiêm hơn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, tuân thủ quy định về tốc độ và các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.