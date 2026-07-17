Nữ sinh Hà Nội phá két nhà, lấy gần 700 triệu để chứng minh không nghiện, sự tinh ý của nhân viên tiệm vàng

Thời gian này, câu chuyện về một nữ sinh ở Hà Nội phá két nhà để lấy đi gần 700 triệu đồng khiến dư luận đặc biệt chú ý, lưu tâm. Vì tin lời một người giả danh là công an, nữ sinh bị hoảng loạn, dẫn tới việc phá két gia đình, lấy tài sản.

Cụ thể, em V.L.B.V. (SN 2008, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) có nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo em có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy đang bị điều tra.

Để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý, các đối tượng đọc chính xác nhiều thông tin cá nhân của nữ sinh cùng người thân, đồng thời liên tục đe dọa sẽ bắt giữ cả gia đình nếu em không hợp tác.

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nữ sinh về nhà phá két sắt, lấy toàn bộ tiền và vàng của gia đình đem bán, rồi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do chúng chỉ định với lý do để "chứng minh sự trong sạch".

Do quá hoảng loạn khi tiếp nhận thông tin, đến khoảng 15h ngày 16/7, nữ sinh đã mang 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt đến một cửa hàng vàng trên phố Quang Trung (Hà Nội) để bán và quy đổi thành tiền chuyển khoản. Tổng giá trị tài sản gần 700 triệu đồng.

Tổng số tài sản nữ sinh lấy từ két gia đình

Tuy nhiên trong quá trình giao dịch, nhân viên cửa hàng nhận thấy khách hàng trẻ có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi và có tâm lý bất ổn. Nhận thấy dấu hiệu lạ, nhân viên nghi ngờ đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại nên đã lập tức trình báo công an phường Quang Trung.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trấn an tinh thần nữ sinh, giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày, cơ quan công an đã liên hệ với gia đình nữ sinh, bàn giao lại toàn bộ tài sản và đưa em về nhà an toàn.

Cơ quan công an đã liên hệ với gia đình nữ sinh, bàn giao lại toàn bộ tài sản và đưa em về nhà an toàn.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát hoặc tòa án.

Cơ quan chức năng khẳng định không bao giờ làm việc, lấy lời khai qua điện thoại hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền, kê khai tài sản để chứng minh vô tội.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng, chủ động ngắt cuộc gọi và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)