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Điều tra loạt giao dịch trên Bong88ag, hé lộ đường dây gần 1.200 tỷ đồng: Bắt "ông trùm" Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994

| | Xã hội

Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lợi dụng sức hút của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn đã hình thành và hoạt động tinh vi tại tỉnh Quảng Ngãi. Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

Đến ngày 10/7/2026, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm và triệt phá thành công đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng cầm đầu. Từ khoảng tháng 2/2026, Nghiêm sử dụng một tài khoản tổng trên website bong88ag.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia đánh bạc trên Internet.

Một số tang vật liên quan bị thu giữ.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp nhiều tầng, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý và người trực tiếp tham gia. Mỗi đối tượng được phân công vai trò cụ thể nhằm điều hành hoạt động và thanh toán tiền thắng, thua trên không gian mạng.

Đây được xác định là một trong những đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên mạng có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện tại Quảng Ngãi, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng, thu hút hàng trăm người tham gia.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời bóc tách các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, tài khoản ảo, sim không chính chủ và các ứng dụng liên lạc bảo mật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan, tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện tử cùng lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử và các tang vật phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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