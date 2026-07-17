Vụ lật xe khách 4 người tử vong ở Hà Nội: Đang đi du lịch nhưng quyết định về sớm thì hàng xóm có tang

Sự việc chiếc ô tô khách giường nằm bị lật trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xảy ra rạng sáng ngày 17/7 đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Thời điểm gặp nạn, trên xe chở 32 người. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (trú xóm Hòa Bình, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), một nạn nhân may mắn thoát chết hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Chia sẻ trên báo VietNamNet , bà Thịnh cho hay nhân dịp nghỉ hè, một số gia đình sống trong xóm đã tổ chức chuyến du lịch đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Ngày 15/7, cả đoàn khởi hành và dự định đến sáng ngày 17/7 mới trở về. Tuy nhiên, do gia đình một người hàng xóm có tang nên đoàn đã quyết định kết thúc chuyến đi sớm để về nhà.

Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. (Ảnh: Tiền Phong)

Bà Thịnh bộc bạch, các gia đình trong đoàn đều thân thiết với nhau nên khi nhận tin nhà hàng xóm có tang mà không thể về kịp, ai cũng thấy áy náy. Vì vậy cả đoàn thống nhất lên đường về sớm. Theo bà Thịnh, mọi người đã cử một người ngồi cạnh tài xế để trò chuyện, giúp tài xế đỡ buồn ngủ vì cũng biết đi xe ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, không ai ngờ chuyến đi lại xảy ra cơ sự đau lòng như thế này.

Bà Thịnh nhớ lại, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế đang nói chuyện thì bất ngờ xe mất lái, lao khỏi cao tốc. Bà không thấy xe va chạm với phương tiện nào, chỉ nghe một tiếng rầm rồi lao xuống đường gom. Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn, nhiều người bị thương nặng và ngất đi. Khoảng 15 phút sau, họ mới tỉnh lại và lấy điện thoại gọi lực lượng chức năng đến cứu.

Gia đình bà Thịnh có 7 người đi trên chuyến xe. Một người cháu 13 tuổi của bà đã tử vong còn chồng bà bị thương nặng, phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Đoàn người gặp nạn khi trên đường đi du lịch về. (Ảnh: Tiền Phong)

Kể trên báo Tiền Phong , chị Đỗ Thị Chiêm (trú xã Chương Dương, Hà Nội) cho biết khoảng gần 1 giờ sáng ngày 17/7, vợ chồng chị nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ khu vực ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện chiếc xe khách đã lao khỏi cao tốc, lật nghiêng giữa đường gom.

Chị Chiêm nhớ lại, bên trong xe có nhiều hành khách mắc kẹt, mọi người la hét, kêu cứu, đập liên hồi vào cửa kính. Chồng chị Chiêm trèo lên đập cửa nóc xe mở lối thoát giúp hơn 10 người tự chui ra ngoài. Mọi người tiếp tục giúp đưa thêm 3 nạn nhân bị thương ra khỏi xe. Một số nạn nhân bị thương nặng, mắc kẹt trong khoang nên phải chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Ít phút sau, lực lượng chức năng xã Chương Dương cùng các đơn vị cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường, giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. Toàn bộ các nạn nhân được đưa ra khỏi xe vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày và chuyển đến các cơ sở y tế để cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VTC News)

Như đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 20 phút ô tô khách giường nằm mang BKS 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Ninh Bình - Hà Nội). Khi đi đến Km197+900, xe khách bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan, lan can cao tốc rồi rơi xuống đường gom. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tài xế không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.