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Cục CSGT bác bỏ thông tin 'người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt'

| | Xã hội

Theo Cục CSGT, trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội đưa thông tin về việc người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác.

Thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Những ngày qua, trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội về giao thông đưa tin: “Từ 15/8/2026, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo Nghị định số 238/NĐ-CP” gây xôn xao dư luận.

Về việc này, Cục CSGT cho biết, đây là thông tin không chính xác.

Theo Cục CSGT, Điều 6 Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 26/6/2026, quy định sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18: "a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô;".

Và hợp nhất quy định này (theo Nghị định 168/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP) là: “Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô”.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định.

Cục CSGT cho biết, quy định trên căn cứ vào phân loại phương tiện tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó:

Xe mô tô gồm: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg;

Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Như vậy, quy định về “xử phạt người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô và các loại xe tương tự xe mô tô” tại Nghị định 238, vẫn có giá trị tương đương như quy định tại Nghị định 168 (chỉ điều chỉnh về từ ngữ pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Do đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định.


Theo Thanh Hà

Tiền Phong

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