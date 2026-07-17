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Tạm giữ kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994 trong đường dây quy mô đặc biệt lớn đến 1.200 tỷ đồng

| | Xã hội

Đây là đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 17/7/2026 cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn và thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Đến ngày 10/7/2026, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm, đấu tranh và phá thành công chuyên án.

Kết quả điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm (sinh năm 1994, trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu.

Bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Từ khoảng tháng 2/2026 đến nay, Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bong88ag.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet. Đây là một đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp độ, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý cấp dưới và người trực tiếp tham gia cá cược, các đối tượng phân công vai trò cụ thể nhằm điều hành hoạt động chặt chẽ và thanh toán thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng.

Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng, thu hút hàng trăm con bạc tham gia tại nhiều cấp độ khác nhau. Đây cũng là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện và triệt xóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Hiện tại, Công an tỉnh đã triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan, thực hiện tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời, cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện tử cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và các tang vật liên quan để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Trang Anh

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