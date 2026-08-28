Rời Hà Nội trước giờ tan tầm, người dân vẫn 'dính' tắc đường trước kỳ nghỉ 2/9
Viên Minh - Minh Đức/VTC News |
28-08-2026 - 21:19 PM |
Xã hội
Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ 2/9, nhiều người rời Hà Nội trước giờ tan tầm để tránh tắc đường, nhưng cảnh biển người xe chen chúc, ùn ứ vẫn diễn ra.
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- 28-08-2026
- 28-08-2026
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ 2/9.
Viên Minh - Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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