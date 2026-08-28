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Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch sau

| | Xã hội

Công an thành phố Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.

Công an TP Cần Thơ thông tin, vào đầu tháng 7 vừa qua, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện ông N.C.B, địa chỉ: xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng. Cụ thể, cơ quan chức năng nhận thấy tài khoản ngân hàng đứng tên ông N.C.B (trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ) có hàng loạt giao dịch với dòng tiền luân chuyển vô cùng bất thường. Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Khi được triệu tập làm việc, ông B. khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã nghe theo lời lôi kéo của một đối tượng lạ mặt. Ông đã tự mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người này với giá chỉ 1 triệu đồng.

Hiện toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan trong vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về những hệ lụy pháp lý cực kỳ nghiêm trọng của hành vi cho thuê, mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng. Tùy vào mức độ vi phạm, người đứng tên tài khoản có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Không dừng lại ở đó, tài khoản vi phạm sẽ lập tức bị phong tỏa, toàn bộ số tiền giao dịch bị tịch thu, và người bán sẽ bị liệt vào danh sách đen cảnh báo rủi ro trên toàn hệ thống ngân hàng. Việc "bán rẻ" thông tin cá nhân không chỉ mang đến những bản án hình sự hay thiệt hại tài chính nặng nề, mà còn phá hủy hoàn toàn uy tín, danh dự của bản thân cũng như gia đình chủ tài khoản.

Để bảo vệ bản thân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, cơ quan công an đặc biệt nhấn mạnh người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" hay "kiếm tiền online nhanh chóng" đang xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là lá chắn an toàn nhất. Ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh để tội phạm mạng có cơ hội lộng hành.

Theo Công an Thành phố Cần Thơ

Khả Văn

Phụ nữ mới

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