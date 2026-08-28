Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/8 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan trung ương gồm: Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn…

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, vượt quá thẩm quyền giải quyết của một bộ, ngành hoặc địa phương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cơ quan này cũng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách; bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không bao cấp, điều tiết hiệu quả kinh tế vĩ mô và tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định việc kiện toàn Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; bảo đảm không tăng biên chế.