Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Bảo Trung SN 1993 ra đầu thú

| | Xã hội

Ngày 27/8/2026, Nguyễn Bảo Trung đã ra đầu thú và được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú.

Trước đó, trong quá trình dẫn giải bị can Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1970, quê Nghệ An, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đến Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xét xử, Trung tá Trần Xuân Khởi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ, Trại Tạm giam số 1, đã chủ động nắm tình hình, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bị can.

Qua đó, đồng chí phát hiện con ruột của Hùng là Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1993, đang bị truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trung bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai ra Quyết định truy nã số 14780/QĐTN-CSKT ngày 10/9/2025, sau khi bỏ trốn từ ngày 8/5/2025.

Đại tá Đỗ Khắc Hồng (ngồi bên phải), Giám thị Trại tạm giam số 1 trực tiếp lấy lời khai đối tượng Nguyễn Bảo Trung tại Trại tạm giam số 1- Ảnh: Công an Đồng Nai

Nhận thấy đây là thông tin quan trọng, Trung tá Trần Xuân Khởi kịp thời báo cáo, tham mưu Đại tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại Tạm giam số 1 phương án vận động, thuyết phục Trung ra đầu thú. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Giám thị, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục thông qua gia đình.

Bằng sự kiên trì, khéo léo trong vận động, ngày 27/8/2026, Nguyễn Bảo Trung đã ra đầu thú và được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén của cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ cùng vai trò chỉ huy sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân sắp đi nước ngoài dịp 2/9 chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng đã áp dụng

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài dịp 2/9 chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng đã áp dụng Nổi bật

Bắt khẩn cấp chủ xe Ford 16 chỗ Lâm Quốc Việt SN 1987

Bắt khẩn cấp chủ xe Ford 16 chỗ Lâm Quốc Việt SN 1987 Nổi bật

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

22:18 , 28/08/2026
Chân dung "tú ông" Nguyễn Minh Thắng SN 1994 môi giới 3 cặp nam nữ "vui vẻ" trong nhà nghỉ ở Lâm Đồng

Chân dung "tú ông" Nguyễn Minh Thắng SN 1994 môi giới 3 cặp nam nữ "vui vẻ" trong nhà nghỉ ở Lâm Đồng

21:59 , 28/08/2026
5 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ mai: Đường phố Hà Nội và TPHCM lúc này!

5 ngày nghỉ lễ bắt đầu từ mai: Đường phố Hà Nội và TPHCM lúc này!

21:45 , 28/08/2026
Chuẩn bị cúng Rằm thì có khách đến bán 5 chỉ vàng, chủ tiệm ở Hà Tĩnh từ chối, chuyện không ngờ phía sau

Chuẩn bị cúng Rằm thì có khách đến bán 5 chỉ vàng, chủ tiệm ở Hà Tĩnh từ chối, chuyện không ngờ phía sau

21:31 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên