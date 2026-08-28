Nguyễn Bảo Trung SN 1993 ra đầu thú

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa vận động một đối tượng truy nã ra đầu thú.

Trước đó, trong quá trình dẫn giải bị can Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1970, quê Nghệ An, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đến Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xét xử, Trung tá Trần Xuân Khởi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ, Trại Tạm giam số 1, đã chủ động nắm tình hình, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bị can.

Qua đó, đồng chí phát hiện con ruột của Hùng là Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1993, đang bị truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trung bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai ra Quyết định truy nã số 14780/QĐTN-CSKT ngày 10/9/2025, sau khi bỏ trốn từ ngày 8/5/2025.

Đại tá Đỗ Khắc Hồng (ngồi bên phải), Giám thị Trại tạm giam số 1 trực tiếp lấy lời khai đối tượng Nguyễn Bảo Trung tại Trại tạm giam số 1- Ảnh: Công an Đồng Nai

Nhận thấy đây là thông tin quan trọng, Trung tá Trần Xuân Khởi kịp thời báo cáo, tham mưu Đại tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại Tạm giam số 1 phương án vận động, thuyết phục Trung ra đầu thú. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Giám thị, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục thông qua gia đình.

Bằng sự kiên trì, khéo léo trong vận động, ngày 27/8/2026, Nguyễn Bảo Trung đã ra đầu thú và được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén của cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ cùng vai trò chỉ huy sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.