Tan tầm giữa cơn mưa như trút, nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông khó khăn. Nhiều người phải lội nước, dắt xe qua các điểm ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội.

Tại Hà Nội, từ khoảng 14h30, mây dông phát triển mạnh tại các xã, phường Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hòa, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên, sau đó mở rộng về phía trung tâm thành phố.

Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội chiều 27/8 khiến giao thông ùn tắc.

Người dân khu vực Cầu Giấy nhanh chóng di chuyển, tìm nơi trú mưa.

Tại phố Hoa Bằng, nước nhanh chóng dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc, người dân chật vật di chuyển trong dòng nước.

Phương tiện nối hàng dài ở khu vực Ngã Tư Sở.

Theo cơ quan khí tượng, trong chiều nay vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã lân cận gồm Đoài Phương, Hòa Lạc, Kiều Phú, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương và các khu vực khác của Hà Nội.

Dữ liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai ghi nhận lượng mưa lớn. Trong đó, Yên Nghĩa (Hà Đông) hơn 58 mm, Văn Phú (Hà Đông) 45 mm, Tây Mỗ 39 mm; các khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình... cũng có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm; riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.