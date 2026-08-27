Đường phố Hà Nội ngập cục bộ rồi nhanh chóng thoát nước sau trận mưa lớn
Công Minh/VTC News |
27-08-2026 - 21:16 PM |
Xã hội
Mưa lớn chiều 27/8 khiến một số tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ, nhưng chỉ ít phút sau khi mưa giảm, nước nhanh chóng rút, giao thông trở lại bình thường.
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Công Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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