Việt Nam chưa ghi nhận công dân bị ảnh hưởng trong trận lũ quét ở Nepal

Liên quan đến tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại đây vào thời điểm xảy ra thảm hoạ.

Bùn bao phủ khu nhà ở sau trận lũ quét tại Nepal. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Theo thống kê chính thức của giới chức Nepal và Trung Quốc, tính đến thời điểm hiện tại có gần 1.500 người, trong đó có hơn 700 người nước ngoài đang mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Sẽ cần nhiều tuần để xác định chính xác nguyên nhân gây ra trận lũ quét nghiêm trọng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, nhưng một nhóm nhà khoa học quốc tế tin thảm hoạ bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ đã bị tách rời và đổ xuống thung lũng bên dưới.

Lũ quét khủng khiếp ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do dòng nước lũ mạnh mẽ tràn xuống từ các ngọn núi gây ra. Một cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút với một trận lở đất dường như cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, nhấn chìm cả những người đang cố gắng chạy trốn.