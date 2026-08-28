Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố các quyết định về nhân sự

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; các quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư, Phó Bí thư của hai đảng bộ.

Theo đó, Đảng bộ HĐND tỉnh có 6 chi bộ với 64 đảng viên; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh có 12 tổ chức đảng trực thuộc với 246 đảng viên. Các đảng bộ có Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh; ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường (thứ 6 từ phải sang) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng các Đảng bộ mới được thành lập.

Theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, việc thành lập, kiện toàn các đảng bộ mới, cũng như sắp xếp, tổ chức lại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được hiện theo các quy định, kết luận, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Trịnh Xuân Trường đề nghị các đảng bộ mới được thành lập tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; khẩn trương hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc, phân công công tác, nhiệm vụ để sau khi thành lập thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Trịnh Xuân Trường cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng và định hướng thông tin trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.