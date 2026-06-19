Cán bộ, công chức, viên chức chú ý có thể được tăng gấp đôi lương nếu đạt điều này từ 1/7

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua Nghị quyết quy định về chính sách chi trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các cơ chế đặc thù được quy định tại Luật Thủ đô năm 2026, mở ra kỳ vọng nâng cao đời sống và tạo động lực cống hiến cho cán bộ, công chức, viên chức.

Những ai thuộc diện được xét tăng thu nhập?

Chính sách mới này bao phủ diện rộng đối với các nhân sự hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc quyền quản lý của thành phố Hà Nội, bao gồm:

Thưởng theo hiệu quả

Điểm mấu chốt của Nghị quyết lần này là cơ chế chi trả tiền thưởng hoàn toàn dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công việc hằng tháng. Thành phố yêu cầu quy trình xét duyệt phải tuân thủ nghiêm ngặt tính công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch tiêu chí và tuyệt đối không áp dụng hình thức chia đều mang tính bình quân.

Khoản thu nhập tăng thêm này sẽ được giải ngân cùng kỳ với lương tháng, dựa vào các thang bậc hoàn thành nhiệm vụ cụ thể:

Lưu ý về chế độ bảo hiểm: Dù được chi trả đều đặn hằng tháng cùng với tiền lương gốc, khoản thu nhập tăng thêm này hoàn toàn tách biệt và không được dùng làm cơ sở để tính đóng hay trích hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mốc thời gian chuyển tiếp

Từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội tính toán nhu cầu ngân sách bình quân mỗi năm sẽ cần khoảng 2.504 tỷ đồng. Nguồn tài chính này sẽ được trích từ dòng tiền tích lũy cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp. Hằng năm, sau khi ưu tiên phân bổ trọn vẹn cho việc cải cách tiền lương chung và các chương trình phúc lợi an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cân đối dòng tiền còn lại để trình HĐND xem xét, duyệt chi khoản thu nhập tăng thêm này.

Về lộ trình áp dụng và chuyển tiếp giữa các quy định cũ - mới, HĐND thành phố thống nhất phân chia mốc thời gian như sau:

Giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 30/6/2026: Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức vẫn tiếp tục áp dụng và nhận phụ cấp tăng thêm theo các điều khoản tại Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND trước đây.

Giai đoạn từ ngày 1/7/2026 trở đi: Việc tính toán và phát lương sẽ chính thức chuyển dịch sang áp dụng theo quy định của Nghị quyết mới này.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên tắc quản lý tài chính: không thực hiện chi trả trùng lặp hoặc chồng chéo hai chế độ đối với cùng một khoảng thời gian công tác của người lao động.