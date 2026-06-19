20h hôm nay 19/6, Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin dự kiến 20h hôm nay 19/6, sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội theo đường link sau:

- Cổng thông tin điện tử của Sở: hanoi.edu.vn

- Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố: tsdaucap.hanoi.edu.vn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, cha mẹ học sinh tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Năm nay lần đầu tiên Hà Nội cho tra cứu điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoi. Với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố.

20h ngày 19/6 Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT. (Ảnh: Minh Đức)

Nhờ đó, phụ huynh và học sinh không cần liên tục truy cập các trang tra cứu để kiểm tra thông tin mà vẫn có thể nhận được thông báo kết quả một cách nhanh chóng và kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh và phụ huynh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức được thông báo; không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu, tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Để tra cứu điểm thi lớp 10 thuận tiện và chính xách, cần chuẩn bị đúng số báo danh theo phiếu báo dự thi của thí sinh; kiểm tra kỹ thông tin trước khi tra cứu để hạn chế sai sót.

Các nhà trường được yêu cầu bố trí cán bộ trực hỗ trợ trong thời gian công bố điểm thi và tiếp nhận phản ánh theo thẩm quyền.