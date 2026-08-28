Làm sao để nhận biết khoảng cách an toàn trên cao tốc, những đoạn đường nào bị phạt?
CSGT chỉ ghi nhận và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng một làn đường, cùng chiều di chuyển tại các đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn giữa xe trước và xe sau.
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Hiện nay, lực lượng CSGT đã xử phạt tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.
Đối với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe; Khi gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, hiện nay lực lượng CSGT chỉ ghi nhận và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng một làn đường, cùng chiều di chuyển tại các đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn giữa xe trước và xe sau, đồng thời có camera ghi nhận clip, hình ảnh vi phạm.
Việc ghi nhận bằng hình ảnh giúp xác định rõ hành vi, bảo đảm quá trình kiểm tra, xử lý khách quan, minh bạch, đúng quy định. Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế được trực tiếp xem lại hành vi của mình.
Cục CSGT thông tin, mục tiêu lớn nhất không phải là xử phạt thật nhiều, mà thông qua công tác kiểm tra, xử lý để gửi đi thông điệp cảnh báo, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.
Cách nhận biết khoảng cách an toàn trên cao tốc
Hiện nay, trên các tuyến cao tốc được lắp đặt biển “Giữ khoảng cách an toàn” thường có màu vàng (ảnh dưới) giúp tài xế duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, cùng làn đường.
Sau tấm biển này, thường ở phía bên tay phải có cắm biển 0M, 50M, 100M, 150M… để xác định khoảng cách an toàn giữa 2 xe.
Ngoài ra, tại một số vị trí trên đường cao tốc, mặt đường được sơn “vạch xác định khoảng cách xe trên đường”. Vạch này có hình mũi nhọn màu trắng, chạy song song với tim đường và thường được bố trí trên chiều dài 200 m dọc theo tuyến đường, cứ cách 50 m lại có một nhóm gồm 2 vạch.
Vạch mũi nhọn này giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và giãn cách cự ly phù hợp với xe chạy liền trước cùng làn đường. Thông thường, vạch mũi nhọn sẽ đi kèm với biển báo chỉ dẫn khoảng cách an toàn nêu trên.
Trên một số trang mạng xã hội, nhiều tài xế còn đưa ra các ý tưởng giúp xác định khoảng cách tạm thời như đặt tấm biển nhỏ trước kính lái, vạch bút xóa lên kính xe,… hoặc cài đặt Cruise control (hệ thống kiểm soát hành trình hay ga tự động) được tích hợp trên một số loại xe.
Thậm chí, có tài xế còn kháo nhau mua máy đo khoảng cách cầm tay sử dụng khi di chuyển trên cao tốc.
Theo quy định, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định.
Cụ thể, khi tốc độ phương tiện là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu 35m; tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.
Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.
Nếu trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc khoảng cách an toàn trong điều kiện thời tiết.
Đang di chuyển có xe khác "điền vào chỗ trống" có bị phạt?
Một số tài xế đưa ra tình huống khi đang giữ khoảng cách với xe phía trước thì có phương tiện khác “điền vào chỗ trống” dẫn đến không đủ khoảng cách thì có bị phạt?
Theo CSGT, trong trường hợp này, lượng chức năng sử dụng dữ liệu điện tử để chứng minh diễn biến của tình huống. Nếu đây là yếu tố khách quan thì sẽ không xem xét xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.
Lực lượng CSGT khuyến cáo, các phương tiện chuyển làn đường không đúng quy định có thể gây bất ngờ cho các phương tiện xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông.
Trước khi chuyển làn phải quan sát kỹ, có tín hiệu báo trước và chỉ chuyển sang làn liền kề khi bảo đảm an toàn.
Đối với hành vi chuyển làn đường không đúng quy định, có thể bị phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.
Tiền Phong