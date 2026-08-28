Lý do dời ngày xét xử "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

Sáng 28/8, trao đổi với PV Tiền Phong, thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng cho biết, phiên tòa xét xử Phan Công Khanh (32 tuổi, còn gọi Khanh “Super”), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) sẽ được mở vào ngày 18/9.

Phan Công Khanh tại Cơ quan điều tra.

“Phiên tòa trước đó dự kiến diễn ra ngày 28/8. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có đơn xin hoãn vì bận tham gia phiên tòa khác. Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận đề nghị và quyết định dời lịch xét xử sang ngày 17/9” – Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng cho hay.

Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha cùng bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là tội danh được thay đổi sau quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TPHCM.

Trước đó, Phan Công Khanh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, còn Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng thay đổi tội danh đối với Khanh sang “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, thiếu hụt dòng tiền và áp lực trả nợ, lợi dụng việc khách hàng giao xe để bán, ký gửi hoặc trưng bày, Khanh cùng đồng phạm đã mang tài sản đi cầm cố hoặc bán cho người khác.

Tháng 5/2023, sau khi nhận chiếc McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. và giấy tờ xe, Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha mang chiếc siêu xe này đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng. Số tiền trên được sử dụng để giải quyết các khoản nợ và chi phí khác.

Đáng chú ý, Khanh và Huỳnh Xuân Vấn còn bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, rằng Công ty K-Supper đã mua chiếc Mercedes Brabus G800 khiến ông T.H.P. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi ông P. chuyển tiền, Khanh không giao xe như cam kết mà tìm cách né tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt, ông P. mới biết mình bị chiếm đoạt tài sản.

Đối với Mohamach Da Pha, cáo trạng xác định bị can này mượn một ô tô BMW trị giá 870 triệu đồng của anh L.T.S. để sử dụng, sau đó tự ý mang xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Huỳnh Xuân Vấn và nói dối chủ xe rằng vẫn đang sử dụng xe này.

Huỳnh Xuân Vấn sau khi bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Việc thay đổi tội danh cũng làm thay đổi đáng kể khung hình phạt mà Phan Công Khanh phải đối mặt. Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có hình phạt cao nhất là tù chung thân, trong khi tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Từ 'vua bóng chuyền phủi' thành 'trùm siêu xe'

Phan Công Khanh từng là cầu thủ bóng chuyền của một câu lạc bộ tại TPHCM, được biết đến với biệt danh “vua bóng chuyền phủi”, trước khi chuyển hướng sang kinh doanh siêu xe. Trước khi trở thành bị can trong vụ án liên quan đến những chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng, Phan Công Khanh từng được biết đến với biệt danh “Khanh Super” và là một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới mê xe.

Phan Công Khanh thời điểm chưa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Năm 2019, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ K-Supper, chuyên kinh doanh các dòng ô tô cao cấp. Khanh giữ chức giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Vấn giữ vai trò phó giám đốc. Showroom của K-Supper đặt tại khu vực trung tâm TPHCM, từng là một trong những địa điểm được giới chơi xe sang, siêu sang thường lui tới.

Khanh thường xuyên xuất hiện bên những mẫu xe đắt tiền, giao lưu với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và chia sẻ hình ảnh về cuộc sống "sang chảnh", siêu xe trên mạng xã hội. Tên tuổi của “Khanh Super” vì thế ngày càng được chú ý. Showroom của Khanh từng trưng bày nhiều mẫu siêu xe đắt giá, trong đó có McLaren Senna GTR.

Hoạt động kinh doanh của Khanh gặp khó khăn, phát sinh nhiều khoản nợ. Từ đó, Khanh cùng đồng phạm bị cáo buộc đem xe của khách hàng gửi đi cầm cố, bán và chiếm đoạt tài sản.

Từ một người nổi tiếng trong giới bóng chuyền phủi và siêu xe, Phan Công Khanh phải hầu tòa để trả lời về các cáo buộc liên quan đến những giao dịch cầm cố, mua bán siêu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng.