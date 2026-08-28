Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm mất nhẫn cưới, người phụ nữ dựng chuyện bị cướp

| | Xã hội

Sau khi làm mất nhẫn cưới, người phụ nữ ở xã Long Điền, TPHCM được cho là đã dựng chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp hai chiếc nhẫn rồi đăng lên Facebook. Công an xác định vụ cướp không có thật và đang xem xét xử lý người đăng tin.


Công an xã Long Điền, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý N.T.M.N. (SN 1996, ngụ xã Long Điền) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 26/8, tài khoản Facebook cá nhân của N. đăng nội dung cho rằng mình vừa bị cướp tài sản.

Theo bài đăng, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, N. di chuyển đến gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế và lấy hai chiếc nhẫn.

N. còn cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ chở theo con nhỏ, cần thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Nội dung trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều người, gây tâm lý lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bài đăng bịa đặt nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM rà soát địa bàn, xác minh hành trình di chuyển của N., làm việc với những người liên quan và kiểm tra các thông tin được cung cấp.

Qua làm việc và đối chiếu với tài liệu xác minh, N. thừa nhận đã tự dựng lên câu chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp hai chiếc nhẫn.

N. khai trong ngày 26/8 phát hiện chiếc nhẫn cưới bị mất nhưng không rõ đánh rơi ở đâu. Do sợ chồng biết sự việc, người phụ nữ này nghĩ ra câu chuyện bị cướp để che giấu, sau đó kể lại cho chồng và đăng nội dung không có thật lên Facebook cá nhân.

Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi, cho biết đã nhận thức việc đăng thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cam kết chịu trách nhiệm về lời khai.

Công an xã Long Điền đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người dùng mạng xã hội phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc bịa đặt các vụ cướp, cướp giật, bắt cóc hoặc hành vi nguy hiểm khác có thể gây bất an trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của cơ quan chức năng.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Messenger, SMS... có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Messenger, SMS... có nội dung sau Nổi bật

'Siêu cầu' cao bằng tòa nhà 40 tầng ở Việt Nam: Mang hình cánh buồm, nhập 7.000 tấn thép từ Nhật Bản

'Siêu cầu' cao bằng tòa nhà 40 tầng ở Việt Nam: Mang hình cánh buồm, nhập 7.000 tấn thép từ Nhật Bản Nổi bật

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày khi 'đèn đỏ' bị phạt tới 40 triệu đồng

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày khi 'đèn đỏ' bị phạt tới 40 triệu đồng

10:59 , 28/08/2026
Trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng theo Nghị định 335 được áp dụng từ khi nào?

Trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng theo Nghị định 335 được áp dụng từ khi nào?

10:40 , 28/08/2026
Quyết định bắt Trần Nguyễn Như Phượng 56 tuổi và Phạm Thị Minh Thu 53 tuổi

Quyết định bắt Trần Nguyễn Như Phượng 56 tuổi và Phạm Thị Minh Thu 53 tuổi

10:12 , 28/08/2026
Bộ tiêu chuẩn tín nhiệm người có ảnh hưởng được kỳ vọng tạo “ranh giới an toàn” cho KOL làm nghề

Bộ tiêu chuẩn tín nhiệm người có ảnh hưởng được kỳ vọng tạo “ranh giới an toàn” cho KOL làm nghề

09:46 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên