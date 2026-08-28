Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày khi 'đèn đỏ' bị phạt tới 40 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 283/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10/9).

Lao động trong lĩnh vực dệt may. (Ảnh: TTXVN)

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Cụ thể, người sử dụng lao động không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh có thể bị phạt 10-20 triệu đồng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn bị buộc trả tiền lương cho lao động nữ tương ứng với thời gian họ không được nghỉ theo quy định.

Mức phạt trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần, tương đương 20-40 triệu đồng.

Cùng mức phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân, người sử dụng lao động không cho lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày cũng bị xử phạt, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động cũng phải trả tiền lương tương ứng với thời gian người lao động không được nghỉ.

Quy định còn xử phạt người sử dụng lao động nếu bố trí người lao động mang thai từ tháng thứ 7, hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa.

Với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người sử dụng lao động cũng không được bố trí làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa nếu chưa được người lao động đồng ý.

Người sử dụng lao động còn có thể bị phạt nếu không chuyển công việc hoặc giảm giờ làm theo quy định đối với lao động nữ mang thai làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Mức phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân cũng được áp dụng khi người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Hành vi sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do người lao động kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng bị xử phạt nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động có hành vi vi phạm này còn bị buộc nhận người lao động trở lại làm việc.

Cùng nhóm vi phạm còn có hành vi không bảo đảm việc làm cho người lao động theo quy định; không ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới khi hợp đồng hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Người sử dụng lao động không cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, yêu cầu của công việc hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động khi sử dụng người lao động làm công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con cũng có thể bị xử phạt.

Ngoài ra, nơi làm việc sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên nhưng không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ cũng thuộc trường hợp bị phạt.

Ở nhóm vi phạm khác, người sử dụng lao động không bảo đảm bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ.