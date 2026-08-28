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Ra quyết định khởi tố shipper Nguyễn Vĩ Khang SN 2002

| | Xã hội

Nguyễn Vĩ Khang bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vĩ Khang (sinh ngày 12/7/2002, đăng ký thường trú: ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” xảy ra năm 2023 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng... trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

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Tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Vĩ Khang. Ảnh: CA Cần Thơ

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vĩ Khang. Ảnh: CA Cần Thơ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Vĩ Khang là nhân viên giao nhận được Công ty giao nhiệm vụ giao hàng, thu tiền hàng (COD) và nộp lại cho Công ty. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Khang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu hộ (COD), lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt 129.749.989 đồng.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
khởi tố shipper

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