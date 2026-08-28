Chuyện thật ở quốc gia được mệnh danh là "thiên đường tốc độ": Bám đuôi cực sát có thể bị xử lý hình sự

Đức là quốc gia sở hữu hệ thống cao tốc lừng danh Autobahn, nổi tiếng với nhiều đoạn không giới hạn tốc độ. Hệ thống giao thông của quốc gia này không chỉ hiệu quả mà còn thường được đánh giá cao về mức độ phát triển, tiện ích và sự hiện đại.

Điều đặc biệt là khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc Đức được giám sát vô cùng gắt gao bằng hệ thống camera chuyên dụng và công nghệ đo đạc hiện đại. Hành vi bám đuôi xe trước ở cự ly gần không chỉ bị coi là mối hiểm họa hàng đầu gây tai nạn thảm khốc mà còn có thể khiến tài xế đối mặt với mức phạt tiền lớn, tước bằng lái hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hai nguyên tắc cơ bản đảm bảo giữ khoảng cách an toàn

Nguyên tắc chung 1: Một nửa số hiển thị trên đồng hồ tốc độ

Ở ngoài khu vực đô thị, người điều khiển phương tiện giao thông ở Đức có thể dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn bằng cách áp dụng quy tắc "nửa tốc độ đồng hồ đo". Ví dụ, nếu bạn đang di chuyển với tốc độ 100 km/h, khoảng cách đến xe phía trước phải ít nhất là 50 mét.

Các tài xế có thể ước lượng khoảng cách bằng cách sử dụng các cột mốc chỉ dẫn bên đường; chúng thường cách nhau 50 mét.

Hình ảnh do AI tạo

Nguyên tắc kinh nghiệm 2: Quy tắc 2 giây

Trong suốt chuyến đi, người tham gia giao thông được khuyên sử dụng một công trình nổi bật hoặc đặc điểm cảnh quan nào đó, chẳng hạn như một cây cầu hoặc một cây đơn độc, làm điểm mốc. Khi xe phía trước đi qua điểm này, hãy bắt đầu đếm giây. Bạn nên đợi ít nhất hai giây trước khi đi qua cùng một vị trí đó.

Song song bên cạnh đó, để triệt phá tình trạng bám đuôi nguy hiểm, cảnh sát Đức triển khai lực lượng giám sát tự động lẫn lưu động dựa trên nền tảng kỹ thuật số chính xác cao. Hai phương pháp phổ biến nhất hiện nay là Hệ thống cảnh báo khoảng cách và Hệ thống ghi hình.

Công nghệ hỗ trợ cảnh báo khoảng cách

Để người tham gia giao thông có thể tập trung hoàn toàn vào đường đi khi lái xe, công nghệ giúp duy trì khoảng cách an toàn. Hệ thống cảnh báo khoảng cách sử dụng tín hiệu radar và các hệ thống cảm biến khác để đo khoảng cách.

Hệ thống cảnh báo khoảng cách chỉ cảnh báo người lái bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

Khi phương tiện di chuyển qua vùng đo, phần mềm chuyên dụng sẽ quét lưới tọa độ để tự động tính toán đồng thời cả tốc độ lẫn khoảng cách giữa hai xe. Nếu phát hiện vi phạm cự ly an toàn, hệ thống sẽ lập tức chụp lại toàn bộ phương tiện lẫn biển số xe để làm bằng chứng.

Tương tự hệ thống hỗ trợ cảnh báo khoảng cách, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) cũng sử dụng tín hiệu radar và các hệ thống cảm biến. Tuy nhiên, ACC khác ở chỗ nó tự động duy trì tốc độ đã đặt và khoảng cách tương ứng, phanh khi cần thiết và sau đó tăng tốc trở lại. Khoảng 2,5 triệu hệ thống này được lắp đặt trong các phương tiện ở Đức.

Hệ thống “mắt thần” đo kiểm tinh vi

Không dừng lại ở đó, nước Đức có nhiều phương pháp kỹ thuật khác nhau được sử dụng để đo khoảng cách.

Cụ thể, camera video được đặt trên cầu với tầm nhìn thẳng không bị cản trở ít nhất 300 mét sẽ ghi lại trực quan tình hình giao thông. Chiều cao tối thiểu cho hệ thống điều khiển giao thông là 3 mét. Bốn điểm đo cố định và hai điểm kiểm soát được đánh dấu và đo chính xác trên đường. Phần mềm sau đó chuyển đổi các điểm này thành một vùng đo ảo.

Khi một phương tiện đi qua vùng đo, phần mềm có thể sử dụng lưới đo để xác định không chỉ tốc độ mà còn cả khoảng cách đến phương tiện phía trước. Trong trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn, phương tiện và biển số xe sẽ được ghi lại. Hệ thống điều khiển giao thông này còn được gọi là "camera tốc độ khoảng cách".

Trong khi đó, ProViDa là hệ thống theo dõi video được sử dụng trong các xe cảnh sát không biển hiệu. Để đo tốc độ, xe không biển hiệu sẽ bám theo một xe khác ở khoảng cách không đổi. Các cảm biến phát hiện tốc độ quay của bánh xe và từ đó đo tốc độ của xe, được hiển thị trên bản ghi video. Phần mềm bổ sung được sử dụng để tính toán khoảng cách. Những hình ảnh được ghi lại bằng camera cũng sẽ được sử dụng để làm bằng chứng.

Mức phạt có tính răn đe

Khác với các lỗi vi phạm thông thường, hành vi bám đuôi cực sát ở tốc độ cao kết hợp với việc liên tục nháy đèn pha áp đảo xe trước có thể bị cấu thành tội "Cưỡng ép giao thông". Đây là một tội danh hình sự tại Đức, có thể dẫn đến khoản tiền phạt cực lớn, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thu hồi bằng lái lâu dài.

Hệ thống giám sát khoảng cách an toàn khắt khe tại Đức là minh chứng rõ nét cho định hướng quản lý giao thông lấy công nghệ làm nòng cốt. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ đo lường tự động, chế tài xử phạt có tính răn đe cao và ý thức tự giác của người tham gia giao thông, Autobahn không chỉ duy trì được tốc độ lưu thông vượt trội mà vẫn bảo đảm tối đa chỉ số an toàn cho mọi phương tiện. Bài học từ Đức mang lại góc nhìn giá trị cho việc ứng dụng công nghệ giám sát và xây dựng văn hóa lái xe an toàn trên các tuyến cao tốc hiện đại.