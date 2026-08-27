‘Ông lớn’ năng lượng châu Âu rút khỏi dự án khí đốt 25 tỷ USD của Nga, công suất gần 20 triệu tấn/năm

Tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies đã hoàn tất việc chuyển nhượng 10% cổ phần tại dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Arctic LNG 2 của Nga cho Nordline.

TotalEnergies xác nhận thương vụ trong thông báo hôm thứ Năm. Nordline là công ty con của tập đoàn khí đốt tư nhân lớn nhất Nga, Novatek.

Theo thỏa thuận, tập đoàn Pháp vẫn bảo lưu quyền yêu cầu Arctic LNG 2 hoàn trả phần khoản vay mà các cổ đông đã cung cấp cho dự án, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Việc hoàn trả chỉ có thể được thực hiện trong tương lai nếu tuân thủ các quy định trừng phạt hiện hành.

Arctic LNG 2 được xây dựng trên bán đảo Gydan ở vùng Bắc Siberia, với tổng vốn đầu tư 25 tỷ USD. Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, Arctic LNG 2 có công suất thiết kế 19,8 triệu tấn LNG và 1,6 triệu tấn khí ngưng tụ mỗi năm, đưa dự án trở thành một trong những cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, triển vọng của dự án đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Các đối tác phương Tây đình chỉ tham gia, trong khi Novatek tiếp tục triển khai dự án với nguồn lực trong nước nhưng buộc phải hạn chế sản lượng. Hiện hai trong ba dây chuyền hóa lỏng theo kế hoạch đã đi vào vận hành.

Ngoài TotalEnergies, các cổ đông nước ngoài khác của Arctic LNG 2 gồm CNPC và CNOOC (Trung Quốc), cùng liên doanh giữa Mitsui và JOGMEC của Nhật Bản. Mỗi bên nắm giữ 10%.

Việc rút khỏi Arctic LNG 2 không đồng nghĩa TotalEnergies đã hoàn toàn rời khỏi thị trường Nga. Tập đoàn Pháp vẫn nắm 20% cổ phần tại dự án Yamal LNG của Nga và 19,4% cổ phần tại Novatek.

Mỹ đưa Arctic LNG 2 vào danh sách trừng phạt hồi tháng 11/2023. Đến tháng 12 cùng năm, Novatek thông báo với khách hàng về tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng cung cấp LNG từ dự án trong tương lai.

Tháng 1/2024, TotalEnergies cho biết họ sẽ không mua LNG từ Arctic LNG 2 sau khi dự án bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Việc chuyển nhượng cổ phần lần này giúp TotalEnergies giảm mức độ liên quan trực tiếp tới một dự án LNG của Nga đang chịu các lệnh trừng phạt, đồng thời vẫn giữ quyền yêu cầu hoàn trả khoản vốn đã cho dự án vay, tùy thuộc vào khả năng thực hiện giao dịch theo quy định trừng phạt.

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