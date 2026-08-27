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Căn nhà thuê “ở quê” của Chủ tịch FIFA

| | Tài chính quốc tế

Căn nhà thuê “ở quê” của Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sống trong một căn hộ tại quê nhà Thụy Sĩ với giá thuê gần 8.000 franc mỗi tháng. Khoản tiền tương đương gần 260 triệu VNĐ này do FIFA chi trả.

Ông Gianni Infantino hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), một trong những vị trí quyền lực nhất của làng thể thao toàn cầu. Ông sinh năm 1970 tại Brig, Thụy Sĩ trong một gia đình người Italy nhập cư và mang hai quốc tịch Thụy Sĩ - Italy. Trước khi bước lên vị trí cao nhất tại FIFA, ông Infantino có hơn 15 năm làm việc tại UEFA, trong đó từng giữ chức Tổng thư ký.

Ông Infantino lần đầu được bầu làm Chủ tịch FIFA vào tháng 2/2016. Ông tiếp tục tái đắc cử và hiện đảm nhiệm nhiệm kỳ 2023-2027. Tháng 5/2026, người đứng đầu FIFA xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2027.

Một trong những quyền lợi đáng chú ý của ông Infantino là căn nhà nằm bên hồ Zug tại Thụy Sĩ. Theo tờ SonntagsBlick, từ tháng 4/2022, ông sử dụng một căn hộ áp mái có tầm nhìn ra hồ. Giá thuê căn hộ là 7.950 franc Thụy Sĩ (CHF) mỗi tháng (gần 260 triệu VNĐ) và khoản tiền này do FIFA chi trả. Tờ báo cho biết họ đã tiếp cận hợp đồng thuê, trong đó có chữ ký của lãnh đạo phụ trách nhân sự và pháp lý của FIFA.

Theo tỷ giá ngày 27/8/2026, 1 CHF tương đương khoảng 32.374 đồng. Như vậy, tiền thuê căn penthouse của Chủ tịch FIFA vào khoảng 257 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

FIFA cho biết các khoản thù lao và quyền lợi dành cho Chủ tịch đều được quy định trong hợp đồng và do một ủy ban độc lập xác định. Theo tổ chức này, gói đãi ngộ tương đương với chế độ dành cho lãnh đạo cấp cao tại nhiều tổ chức quốc tế có trụ sở ở Thụy Sĩ.

Tên tuổi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng vừa thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Ngày 26/8, ông cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström có mặt tại Hà Nội và dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Sau trận hòa 2-2, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để bảo vệ chức vô địch. Chủ tịch FIFA sau đó trực tiếp tham gia lễ trao giải và trao cúp cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

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