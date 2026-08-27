Mắc kẹt trên biển báo cao 40 mét, thợ điện gửi lời nhắn tạm biệt vợ con

Theo Metro, vào tháng 7, AJ Gow đang làm việc bên trong biển báo trạm dừng xe tải ở Wilmington, Illinois, Mỹ, thì chiếc thang nâng cần trục của anh ấy ngừng hoạt động.

Một tháng sau khi trải qua sự việc kinh hoàng đó, anh nói: "Hôm đó trời rất nóng. Thật sự không có gió nên tôi đã nhờ đồng nghiệp xuống lấy cho tôi ít nước và cái quạt chạy bằng pin.

Anh ấy đi xuống và trên đường quay lên, thang gặp sự cố và không thể quay lại được".

J Gow được nhìn thấy bên trong biển báo giao thông ở độ cao 40 mét (Ảnh: ABC7)

Đến 2h chiều, nhiệt độ tăng lên đến 30°C, đồng nghiệp của anh vẫn chưa sửa được thang và nhiệt độ bên trong biển báo ngày càng tăng cùng với 4 giờ không có nước, anh bắt đầu lo lắng.

AJ kể với đài WABC: "Tôi bắt đầu cảm thấy rất tệ. Tôi nói với anh ấy: 'Hãy gọi cấp cứu. Tôi không quan tâm các anh phải làm gì, hãy đưa tôi xuống'.

Lúc đó, mọi chuyện trở nên căng thẳng. Tôi thực sự sợ hãi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và đúng vậy, tôi đã rất hoảng loạn".

Đó là lúc AJ bắt đầu ghi âm những lời nhắn gửi cho gia đình mình.

AJ nói: "Cầu Chúa đừng để điều gì đó thực sự xảy ra - đó là những lời cuối cùng của tôi".

AJ Gow đã ghi lại những lời tạm biệt cuối cùng và gửi cho gia đình. (Ảnh: ABC7)

Khi đội cứu hỏa địa phương đến nơi, họ nhanh chóng nhận ra rằng công tác cứu hộ sẽ phức tạp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Thang của họ chỉ cao tới 30 mét và AJ phải đợi xe thang cứu hộ đến từ Joliet, một thành phố cách đó 42 km ở ngoại ô Chicago.

Chiếc thang máy đó lớn đến nỗi cần có cảnh sát hộ tống mới đưa được đến hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phó trưởng phòng cứu hỏa Wilmington, Todd Friddle, nói với People: "Mặc dù phải sử dụng các biện pháp không thông thường để thực hiện công tác cứu hộ do hoàn cảnh, nhưng mọi người đều trở về nhà an toàn và không bị thương".

AJ cho biết thêm rằng anh rất ngạc nhiên khi câu chuyện của anh gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới.