Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mắc kẹt trên biển báo cao 40 mét, thợ điện gửi lời nhắn tạm biệt vợ con

| | Tài chính quốc tế

Bị mắc kẹt bên trong biển báo giao thông ở độ cao 40 mét suốt nhiều giờ đồng hồ, một thợ điện đã để lại lời nhắn tạm biệt cho vợ.

Theo Metro, vào tháng 7, AJ Gow đang làm việc bên trong biển báo trạm dừng xe tải ở Wilmington, Illinois, Mỹ, thì chiếc thang nâng cần trục của anh ấy ngừng hoạt động.

Một tháng sau khi trải qua sự việc kinh hoàng đó, anh nói: "Hôm đó trời rất nóng. Thật sự không có gió nên tôi đã nhờ đồng nghiệp xuống lấy cho tôi ít nước và cái quạt chạy bằng pin.

Anh ấy đi xuống và trên đường quay lên, thang gặp sự cố và không thể quay lại được".

Mắc kẹt trên biển báo cao 40 mét, thợ điện gửi lời nhắn tạm biệt vợ con - Ảnh 1.

J Gow được nhìn thấy bên trong biển báo giao thông ở độ cao 40 mét (Ảnh: ABC7)

Đến 2h chiều, nhiệt độ tăng lên đến 30°C, đồng nghiệp của anh vẫn chưa sửa được thang và nhiệt độ bên trong biển báo ngày càng tăng cùng với 4 giờ không có nước, anh bắt đầu lo lắng.

AJ kể với đài WABC: "Tôi bắt đầu cảm thấy rất tệ. Tôi nói với anh ấy: 'Hãy gọi cấp cứu. Tôi không quan tâm các anh phải làm gì, hãy đưa tôi xuống'.

Lúc đó, mọi chuyện trở nên căng thẳng. Tôi thực sự sợ hãi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và đúng vậy, tôi đã rất hoảng loạn".

Đó là lúc AJ bắt đầu ghi âm những lời nhắn gửi cho gia đình mình.

AJ nói: "Cầu Chúa đừng để điều gì đó thực sự xảy ra - đó là những lời cuối cùng của tôi".

Mắc kẹt trên biển báo cao 40 mét, thợ điện gửi lời nhắn tạm biệt vợ con - Ảnh 2.

AJ Gow đã ghi lại những lời tạm biệt cuối cùng và gửi cho gia đình. (Ảnh: ABC7)

Khi đội cứu hỏa địa phương đến nơi, họ nhanh chóng nhận ra rằng công tác cứu hộ sẽ phức tạp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Thang của họ chỉ cao tới 30 mét và AJ phải đợi xe thang cứu hộ đến từ Joliet, một thành phố cách đó 42 km ở ngoại ô Chicago.

Chiếc thang máy đó lớn đến nỗi cần có cảnh sát hộ tống mới đưa được đến hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phó trưởng phòng cứu hỏa Wilmington, Todd Friddle, nói với People: "Mặc dù phải sử dụng các biện pháp không thông thường để thực hiện công tác cứu hộ do hoàn cảnh, nhưng mọi người đều trở về nhà an toàn và không bị thương".

AJ cho biết thêm rằng anh rất ngạc nhiên khi câu chuyện của anh gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới.

Khoảnh khắc kinh hoàng: Cabin cáp treo va vào nhau ở độ cao 61 mét, 16 người mắc kẹt

Theo Phương Linh

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh làm rung chuyển ngành xây dựng: Nguyên liệu xi măng được sản xuất nhanh gấp 100 lần thông thường, tiết kiệm 80% nhiệt, giảm ô nhiễm môi trường

Phát minh làm rung chuyển ngành xây dựng: Nguyên liệu xi măng được sản xuất nhanh gấp 100 lần thông thường, tiết kiệm 80% nhiệt, giảm ô nhiễm môi trường Nổi bật

Chưa từng có trên thế giới: Dùng tre thay thép dựng nhà máy điện 100 kW giữa biển, chịu được nước mặn và tia UV

Chưa từng có trên thế giới: Dùng tre thay thép dựng nhà máy điện 100 kW giữa biển, chịu được nước mặn và tia UV Nổi bật

Nổ lớn Chernihiv, Tornado ồ ạt trút lửa khi quân Nga bất ngờ rút ở Lyman - Hé lộ động thái của Giám đốc CIA khiến ông Putin đặc biệt chú ý

Nổ lớn Chernihiv, Tornado ồ ạt trút lửa khi quân Nga bất ngờ rút ở Lyman - Hé lộ động thái của Giám đốc CIA khiến ông Putin đặc biệt chú ý

15:20 , 27/08/2026
Thảm họa lũ quét tương đương 950 tấn thuốc nổ ở biên giới Trung Quốc - Nepal: Tổng số người mất tích lên tới hơn 1.000, đến từ ít nhất 26 quốc gia

Thảm họa lũ quét tương đương 950 tấn thuốc nổ ở biên giới Trung Quốc - Nepal: Tổng số người mất tích lên tới hơn 1.000, đến từ ít nhất 26 quốc gia

15:04 , 27/08/2026
Đang nằm tắm nắng, nhiều du khách bất ngờ tháo chạy khi biển xuất hiện hiện tượng lạ

Đang nằm tắm nắng, nhiều du khách bất ngờ tháo chạy khi biển xuất hiện hiện tượng lạ

14:55 , 27/08/2026
Lũ quét kinh hoàng tại Nepal là "không thể chạy thoát": Dòng bùn lũ di chuyển như "bê tông di động", chuyên gia tiết lộ đường sống duy nhất

Lũ quét kinh hoàng tại Nepal là "không thể chạy thoát": Dòng bùn lũ di chuyển như "bê tông di động", chuyên gia tiết lộ đường sống duy nhất

14:11 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên