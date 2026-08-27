Nổ lớn Chernihiv, Tornado ồ ạt trút lửa khi quân Nga bất ngờ rút ở Lyman - Hé lộ động thái của Giám đốc CIA khiến ông Putin đặc biệt chú ý

Tornado ồ ạt trút “bão lửa”

Đài TST (Nga) đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại sáu tỉnh của Ukraine, sử dụng hệ thống pháo phản lực Tornado-S cùng UAV Geran phiên bản mới.

Phía Ukraine tuyên bố Nga đã phóng tổng cộng 162 UAV, trong đó 134 chiếc bị phòng không Ukraine bắn hạ hoặc chế áp. Tuy nhiên, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn vẫn được ghi nhận tại một số khu vực.

Tại Chernihiv, một đám cháy lớn bùng phát sau một vụ tập kích. Ở tỉnh Kharkiv, đòn đánh kết hợp khiến một đường ống dẫn khí tại khu vực ngoại ô bốc cháy.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Sputnik

TST dẫn thông tin từ chính trị gia Oleg Tsaryov cho biết một loạt kho đạn của Ukraine cũng trở thành mục tiêu. Một vụ nổ mạnh xảy ra tại Izium, trong khi tại khu vực làng Pishchanka gần Dnipropetrovsk xuất hiện các vụ nổ thứ cấp của đạn dược, khiến chính quyền phải tổ chức sơ tán người dân. Một kho quân sự tại Zaporizhzhia cũng bị Tornado-S tập kích.

Kênh “Military Chronicle” của Nga cho biết tần suất sử dụng các UAV Geran phản lực phiên bản mới đã tăng mạnh, với số đợt tấn công có loại UAV này tham gia tăng khoảng ba lần.

Theo nguồn tin này, UAV mới có tầm hoạt động lên tới khoảng 1.000 km và có thể lựa chọn đường bay nhằm tránh các khu vực phòng không dày đặc. Khi phối hợp với tên lửa và pháo phản lực, chúng cho phép Nga tiến hành các đợt tập kích nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Quân Nga bất ngờ rút lui ở Lyman

Đáng lưu ý, Tornado ồ ạt trút "bão lửa" xuống Ukraine đúng lúc chiến trường Lyman xuất hiện diễn biến bất ngờ: quân Nga rút khỏi một số vị trí, trong khi lực lượng Ukraine thọc sâu hơn 9 km.

Theo TST, tình hình trên hướng Lyman đang trở nên phức tạp khi quân đội Ukraine gia tăng sức ép từ phía tây bắc, khiến phía Nga mất một số vị trí tại khu vực đầu cầu bên kia sông Seversky Donets.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyarev, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, cho biết vài tháng trước lực lượng Nga từng kiểm soát Pryshyb và tiến vào Tetyanivka, song sau đó phải rút lui. Nga tiếp tục tiến vào Pryshyb lần thứ hai nhưng một lần nữa không thể giữ được các vị trí.

Theo Degtyarev, nguyên nhân chủ yếu nằm ở vấn đề hậu cần, đặc biệt là khó khăn trong việc triển khai lực lượng và bảo đảm tiếp tế qua sông khi phía Nga chưa thiết lập được quyền kiểm soát vững chắc đối với Drobysheve và Yarova.

Quân Nga bất ngờ rút lui khỏi một số vị trí ở Lyman. Ảnh: Kyiv Post

Đáng chú ý hơn, quân đội Ukraine tiếp tục gây sức ép từ hướng tây bắc Lyman. Degtyarev cho biết lực lượng Ukraine đã thọc sâu hơn 9 km và giành lại hai làng Karpovka và Sredneye.

“Quân đội Ukraine đã thọc sâu hơn 9 km, giành lại hai ngôi làng Karpovka và Sredneye. Những gì các bạn thấy trên bản đồ hiện nay không phải kết quả của một ngày, một tuần hay thậm chí một tháng. Các đợt tiến công của Ukraine tại đây đã diễn ra suốt ba tháng”, Degtyarev nói.

Theo ông, các hoạt động phản kích bắt đầu từ tháng 5, khi Kiev nhận thấy nguy cơ Lyman rơi vào tay quân Nga.

Degtyarev đánh giá phía Nga đã mất quyền kiểm soát khoảng 86 km² tại khu vực này. Tuy nhiên, số liệu chưa được phía Nga xác nhận chính thức. Một kênh giám sát khác của Nga đưa ra con số thấp hơn nhiều, cho rằng Cụm quân “Phía Tây” chỉ tạm thời mất khoảng 8,89 km² trong tháng 7 và phần lớn tháng 8.

Dù vậy, diễn biến mới cho thấy Lyman vẫn là một trong những khu vực giao tranh quyết liệt nhất. Nga chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố, trong khi Ukraine tiếp tục huy động lực lượng dự bị để ngăn đối phương mở rộng đà tiến công.

Theo TST, Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó đã phải điều quân dự bị từ cả hướng Zaporizhzhia và Dobropillia tới Lyman. Phía Nga cũng chuyển một phần lực lượng từ khu vực này lên sườn phía bắc để đối phó các đợt phản kích.

Việc Kiev dồn thêm quân tới Donbass không chỉ diễn ra tại Lyman. Trong bối cảnh áp lực gia tăng trên nhiều hướng, Tổng thống Volodymyr Zelensky còn quyết định đưa những đơn vị được giới truyền thông Nga đặc biệt chú ý trở lại chiến trường.

“Lữ đoàn ác mộng” lần đầu tiên xung trận

Theo TST, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hai đơn vị được tổ chức lại sẽ được đưa tới tăng cường các vị trí của Ukraine tại Donetsk.

Các đơn vị này sẽ do Denys Prokopenko và Andriy Biletsky chỉ huy. Trên một số kênh mạng xã hội Ukraine, lực lượng này được gọi là những “lữ đoàn ác mộng”.

TST nhấn mạnh đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 các chỉ huy nổi bật gắn với lực lượng Azov được đưa trở lại vai trò trực tiếp đáng chú ý trên chiến trường.

Biletsky từng chỉ huy Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine, đơn vị sau này được tổ chức lại trong Quân đoàn 3. Trong khi đó, Prokopenko từng là một trong những chỉ huy lực lượng Azov tại nhà máy Azovstal ở Mariupol.

Prokopenko bị bắt sau khi lực lượng phòng thủ tại Azovstal đầu hàng vào năm 2022 và được trao đổi cùng hơn 200 tù binh Ukraine vào tháng 9 cùng năm. Sau đó ông trở lại phục vụ trong quân đội Ukraine.

Theo TST, việc Kiev đưa những đơn vị này tới Donbass diễn ra trong bối cảnh tình hình tại một số hướng đang chịu áp lực lớn.

Ở hướng Dobropillia, phía Nga tuyên bố đã thu hẹp một khu vực phía đông Kucherov Yar, tiến sát Hruzke và tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực Zolotyi Kolodiaz. Các nguồn tin Nga cũng thông báo lực lượng của họ đã tiến vào Rubizhne và kiểm soát Hannivka, ngôi làng nằm sát Dobropillia.

Những diễn biến này cho thấy cả hai bên đang tiếp tục điều lực lượng dự bị tới các khu vực trọng yếu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

Giám đốc CIA nói 1 câu khiến ông Putin phản ứng mạnh

Trong lúc giao tranh trên chiến trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một diễn biến khác cũng thu hút sự chú ý khi Giám đốc CIA John Ratcliffe bất ngờ xuất hiện tại Moscow.

Theo TST, Điện Kremlin xác nhận Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Nga để tiến hành các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo hai nước.

TST dẫn thông tin cho biết trong các cuộc trao đổi, Giám đốc CIA đã chuyển tới phía Nga cảnh báo rằng Kiev và Washington đang chuẩn bị các hoạt động phối hợp có khả năng gây gián đoạn hoạt động của các cảng phía nam Nga.

Thông điệp này lập tức dẫn tới phản ứng cứng rắn từ Tổng thống Vladimir Putin.

Theo TST, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đáp trả bằng những đòn tấn công có sức mạnh lớn gấp ba lần nếu các kế hoạch trên được triển khai.

TST cũng cho biết phía Mỹ đề cập khả năng thỏa hiệp về lãnh thổ, đồng thời cảnh báo về các biện pháp trừng phạt mới nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả.

Trong cuộc trao đổi, phía Nga đặt ra các điều kiện liên quan tới khả năng thiết lập một thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở cảng và năng lượng. Moscow yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, Crimea và các mục tiêu nằm cách tiền tuyến hơn 200 km.

TST còn đề cập khả năng thiết lập một khu kinh tế đặc biệt tại Donetsk dưới sự quản lý của Mỹ và không có sự tham gia của Ukraine như một phương án trong quá trình trao đổi.

Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định ông Putin không trực tiếp gặp Giám đốc CIA.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến đi của ông Ratcliffe chỉ nhằm phục vụ các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo Nga và Mỹ.

Như vậy, trong khi chiến sự tiếp tục diễn biến quyết liệt với các đòn tập kích quy mô lớn của Nga và các đợt phản kích của Ukraine tại Lyman, Moscow và Washington vẫn duy trì kênh liên lạc tình báo. Những cuộc tiếp xúc này diễn ra đúng thời điểm cả hai bên trên chiến trường đều đang gia tăng sức ép và điều thêm lực lượng tới các hướng trọng yếu.