Giám đốc CIA Mỹ bí mật tới Nga, không gặp TT Putin: Điện Kremlin bất ngờ xác nhận

Nga bất ngờ xác nhận sau 1 ngày

Thông tin về chuyến đi của Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow xuất hiện ngày 25/8, sau khi một máy bay vận tải quân sự C-17A của Không quân Mỹ được phát hiện tại sân bay Vnukovo. CBS News dẫn các nguồn tin cho biết ông Ratcliffe có mặt trên chiếc máy bay này để tiến hành các cuộc gặp tại Nga.

Theo The Wall Street Journal, ông Ratcliffe chỉ ở Moscow khoảng 4 giờ trước khi rời đi. Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi trở thành Giám đốc CIA.

Reuters cho biết ông Ratcliffe tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp chưa được công bố với quan chức Nga. Đây cũng là lần đầu một Giám đốc CIA được biết đến tới Nga kể từ chuyến thăm của cựu Giám đốc CIA William Burns vào tháng 11/2021. Khi đó, ông Burns đã gặp Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh Washington cảnh báo về các hoạt động quân sự của Nga quanh Ukraine.

Điểm đáng chú ý là chuyến đi ban đầu được giữ kín. Ngày 25/8, khi được hỏi về việc một máy bay quân sự Mỹ C-17 hạ cánh xuống Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tôi không có thông tin như vậy.” Reuters khi đó cũng ghi nhận cả CIA và Điện Kremlin chưa xác nhận chuyến đi.

Cùng ngày, The Times cho biết các quan chức Nga, trong đó có ông Peskov, từ chối xác nhận chuyến thăm hoặc bất kỳ cuộc gặp nào được lên lịch.

Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sang ngày 26/8, Điện Kremlin đã xác nhận ông Ratcliffe tới Moscow. Ông Peskov cho biết chuyến đi liên quan tới “các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo”, nhưng không tiết lộ Giám đốc CIA đã gặp những quan chức nào hoặc hai bên trao đổi về vấn đề gì.

Đồng thời, Điện Kremlin nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin không có kế hoạch gặp ông Ratcliffe. Theo ông Peskov, cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga và Giám đốc CIA “không được lên kế hoạch”.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó có khu vực Moscow, theo The Washington Post.

Một chi tiết khác được Reuters dẫn từ các nguồn tin cho biết Washington đã yêu cầu Ukraine hạn chế các cuộc không kích nhằm vào một số khu vực của Nga trong thời gian một quan chức cấp cao Mỹ bay tới Moscow. Các nguồn tin không công khai danh tính quan chức này.

So với chuyến thăm Moscow của William Burns năm 2021, chuyến đi lần này có một điểm khác biệt đáng chú ý: Ratcliffe không gặp Tổng thống Putin. Thay vào đó, phía Nga chỉ xác nhận các cuộc tiếp xúc theo kênh tình báo.

Kênh liên lạc giữa cơ quan tình báo Mỹ và Nga đã được duy trì trong thời gian qua. Tháng 3/2025, ông Ratcliffe từng điện đàm với Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR). Phía Nga khi đó cho biết hai bên nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên.

Chuyến đi diễn ra giữa những thông tin đáng chú ý về Nga

Trong lúc mục đích cụ thể chuyến đi vẫn chưa được Washington hay Moscow công bố, The Wall Street Journal đưa tin tình báo Mỹ đã thu thập thông tin cho thấy Nga đang tiến hành những bước chuẩn bị ban đầu cho khả năng huy động quân mới.

Theo WSJ, các cuộc diễn tập gần đây được cho là nhằm kiểm tra khả năng quân đội Nga tiếp nhận một lượng lớn tân binh nếu Điện Kremlin quyết định tiến hành một đợt huy động mới. Một trong những khu vực được nhắc tới là Kaliningrad.

Cùng thời điểm, WSJ đưa tin các đánh giá tình báo của Mỹ đang xem xét khả năng Nga có những bước đi nhằm “kiểm tra quyết tâm của NATO”.

Máy bay quân sự chở Giám đốc CIA Mỹ tới Nga. Ảnh: Reuters

Một cựu quan chức tình báo Mỹ được WSJ dẫn lời cho rằng ông Ratcliffe có thể đã tới Moscow để trực tiếp truyền tải một thông điệp liên quan tới những tính toán của Nga.

Trong khi đó, phía Ukraine cũng đưa ra đánh giá riêng về khả năng Nga bổ sung lực lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Kiev tin rằng Moscow có thể tuyển thêm khoảng 300.000 quân sau cuộc bầu cử quốc hội Nga.

Ngoài Ukraine, vấn đề Iran cũng được đặt trong bối cảnh chuyến đi. Chuyến thăm của Ratcliffe cũng diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố kế hoạch bóp nghẹt kinh tế Iran – một chiến lược mới được thiết kế để cô lập Iran khỏi phần còn lại của thế giới bằng cách trừng phạt các quốc gia và thực thể tiếp tục giao dịch với Tehran. Nga là đối tác thương mại chiến lược của Iran.