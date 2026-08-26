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Các nhà khoa học biến chất thải nhựa thành bánh quy giàu protein

| | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học tại Đại học Southern Illinois Carbondale đã phát triển một phương pháp tạo ra bánh quy in 3D từ chất thải nhựa và nông nghiệp.

Các nhà khoa học biến chất thải nhựa thành bánh quy giàu protein- Ảnh 1.

Ông Lahiru Jayakody, Phó Giáo sư vi sinh học tại SIU, cầm chiếc bánh quy được làm từ nhựa.

Các nhà khoa học tại Đại học Southern Illinois Carbondale (SIU) đã chế tạo thành công một loại bánh quy giàu protein mang tên "µBites", với thành phần cốt lõi được chuyển hóa sinh học từ nhựa PET phế thải và phụ phẩm nông nghiệp.

Đây là một bước đột phá mang tính cách mạng, nhằm giải quyết đồng thời hai cuộc khủng hoảng toàn cầu: Ô nhiễm rác thải nhựa và an ninh lương thực.

“Chúng tôi nghĩ, tại sao không tập trung vào sản xuất thực phẩm? Bởi vì nhựa là carbon và thực phẩm cũng là carbon”, ông Lahiru Jayakody, Phó Giáo sư vi sinh học tại SIU, nói trong một cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS).

Quy trình bắt đầu bằng việc phân hủy chất thải nhựa và thực vật bằng nước và oxy dưới nhiệt độ và áp suất cao, để bẻ gãy các chuỗi polymer cứng thành các mảnh phân tử nhỏ, hòa tan được trong nước.

Chất lỏng giàu carbon sau khi phân rã được "cho ăn" bởi các chủng men đã qua chỉnh sửa di truyền.

Các vi sinh vật này hấp thụ carbon từ nhựa và thực vật, chuyển hóa chúng qua quá trình trao đổi chất để tạo ra các khối dinh dưỡng cơ bản gồm protein, chất béo và acid hữu cơ.

Khối dinh dưỡng thu được từ men sẽ được trộn thêm chất xơ, tinh bột và chất làm ngọt để tạo thành một dạng bột nhão.

Phần bột này được đưa vào máy in 3D để đùn ra thành những chiếc bánh quy định hình hoàn chỉnh, trước khi đem đi nướng, mà các nhà nghiên cứu đặt tên là “µBites” hay “microbites”.

Nhiều người lo ngại về vi nhựa, nhưng nghiên cứu khẳng định, không còn bất kỳ phân tử nhựa nào tồn tại trong sản phẩm cuối cùng. Nhựa đã bị bẻ gãy hoàn toàn và tái cấu trúc thành tế bào thực phẩm hữu cơ.

Dù đang chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý để tiến hành thử nghiệm nếm thử chính thức trên người, các bài kiểm tra về mùi hương trước đó đã nhận được phản hồi tích cực.

Phần lớn người tham gia đều sẵn lòng ăn loại bánh này trong các điều kiện khan hiếm tài nguyên.

Các nhà nghiên cứu của SIU đã phát triển công nghệ này từ năm 2021, khi ý tưởng "µBites" của họ được chọn tham gia cuộc thi Thử thách Thực phẩm Không gian Sâu do NASA phối hợp với Cơ quan Vũ trụ Canada tổ chức, nhằm tìm kiếm các công nghệ sản xuất thực phẩm mới, an toàn và hấp dẫn cho sứ mệnh vũ trụ dài ngày.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
NASA

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