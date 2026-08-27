Lũ quét kinh hoàng tại Nepal là "không thể chạy thoát": Dòng bùn lũ di chuyển như "bê tông di động", chuyên gia tiết lộ đường sống duy nhất

Một vụ lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) vào ngày 26/8. Dòng bùn đất cuốn theo đất đá, khối băng và lượng lớn mảnh vỡ tràn qua các thung lũng.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 160 người đã thiệt mạng tại hai khu vực và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích. Cảnh sát Nepal đã tìm thấy 157 thi thể, trong khi phía Tây Tạng (Trung Quốc) ghi nhận ít nhất 3 người tử vong và 265 người mất tích.

Văn phòng Thủ tướng Nepal thông báo hơn 480 du khách đang mất tích, trong đó có 391 người nước ngoài đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Mỹ, Úc, Anh và Canada.

Hãng tin NHK (Nhật Bản) đưa tin Đại sứ quán Nhật Bản tại Nepal cho biết hiện vẫn chưa thể liên lạc được với 5 người Nhật Bản nghi là tham gia một đoàn du lịch. Chính phủ Hàn Quốc thông báo có 8 đến 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại một dự án nhà máy thủy điện ở Nepal đang mất tích. Malaysia cũng có 11 công dân được tin là đang ở khu vực Rasuwa mất liên lạc, ngoài ra 4 công dân Nga có mặt tại vùng thiên tai hiện chưa rõ tung tích.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của trận lũ. Theo AFP, camera giám sát từ phía Trung Quốc đã ghi lại khoảnh khắc dòng lũ cuồn cuộn bùn đất, đá và mảnh vỡ như một bức tường bùn khổng lồ lao nhanh về phía tòa nhà cao vài tầng. Tòa nhà bị dòng bùn nuốt chửng trong chớp mắt, xe buýt và ô tô cũng bị cuốn trôi. Tại vùng thiên tai ở Nepal, có thể thấy một số tòa nhà bị bùn đất bao phủ đến tận tầng hai, xe hơi bị chôn vùi, cành cây và dây điện giăng đầy mảnh vụn, những người sống sót toàn thân dính đầy bùn đất.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Xinhua

Ảnh: EPA

Ảnh: Reuters

Cách duy nhất để thoát thân

Các chuyên gia cũng cho biết, khi đối mặt với dòng bùn đất di chuyển với tốc độ cao như thế này, việc bỏ chạy gần như là không kịp. Đường sống duy nhất có thể là ngay lập tức sơ tán lên vị trí cao ít nhất 6 mét.

Nhà thủy văn học người Mỹ Hatim Sharif cảnh báo rằng dòng bùn lũ tốc độ cao giống như "bê tông di động". Một khi đã nhìn thấy dòng lũ lao đến bằng mắt thường, thường sẽ không còn đủ thời gian để chạy bộ hoặc lái xe xe thoát thân.

Chuyên gia Sharif nhận định, đối mặt với bão bùn bùng phát bất ngờ như thế này, điều quan trọng nhất là phải lập tức sơ tán lên vùng đất cao trước khi dòng lũ ập đến, cố gắng trèo lên sườn núi hoặc các khu đất cao tối thiểu khoảng 6 mét để giành lấy cơ hội sống sót.

Về nguyên nhân gây ra thiên tai, hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác. Các chuyên gia chỉ ra rằng thiên tai có thể xuất phát từ việc đá và khối băng sụt lở làm nghẽn dòng sông, chứ không phải do động đất trực tiếp gây ra núi lở. Thảm họa này xảy ra ở vùng núi Himalaya và các chuyên gia tin rằng rủi ro liên quan đến băng tan cùng các thiên tai địa chất tương tự đang chịu ảnh hưởng từ sự biến đổi khí hậu.

Nepal chỉ đóng góp chưa đến 0,1% lượng khí thải toàn cầu nhưng lại là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Địa hình hiểm trở của dãy Himalaya, lượng mưa theo mùa lớn và vị trí nằm trong vùng kiến tạo địa chất năng động khiến quốc gia nhỏ bé không có đường bờ biển này dễ bị ảnh hưởng bởi các thảm họa như động đất, sạt lở đất, tuyết lở, hạn hán và lũ lụt, bao gồm cả lũ lụt do vỡ hồ băng.

Nguồn: ETtoday