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Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ‘hoàn tất sứ mệnh’ ở Iran

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “đã hoàn thành sứ mệnh” tại Iran, dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đã hoặc sắp đạt được bất kỳ mục tiêu lớn nào mà ông đặt ra cho chiến dịch.

Ngày 26/8, Tổng thống Trump đăng hình ảnh ông cùng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trên nền phong cảnh cách điệu mô tả các cuộc không kích và tấn công tên lửa dữ dội của Mỹ, kèm chú thích: “2026 - Đã hoàn thành sứ mệnh”.

Khẩu hiệu này gợi nhớ đến bài phát biểu tai tiếng của cựu Tổng thống George W. Bush về cuộc xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003 - cuộc chiến tiếp tục kéo dài nhiều năm sau đó.

Ông Trump thậm chí còn đưa ảnh ông Bush vào hình ảnh, kèm dòng chữ: “Sứ mệnh chưa hoàn thành, 2001 - 21”.

Ông Bush đưa ra phát biểu tương tự vào năm 2003, trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln - trước tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Mission Accomplished” (Đã hoàn thành sứ mệnh).

Chiếc tàu sân bay này gần đây lại xuất hiện trên các mặt báo, sau khi thực hiện đợt triển khai lâu kỷ lục để hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ chống Iran.

Con tàu sau đó đã rời Trung Đông, sau những ồn ào về tình hình sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn và nguồn cung cấp nhu yếu phẩm.

Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy, chỉ 31% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông

Trump xử lý vấn đề Iran. Việc ông không thể chấm dứt cuộc xung đột theo cách mang lại chiến thắng cho Mỹ có thể khiến đảng Cộng hòa phải trả giá trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 và cả sau đó.

Một bộ phận lớn trong chính lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump cũng phản đối cuộc chiến, vì họ coi đây là sự vi phạm rõ ràng cam kết tranh cử của ông về việc chấm dứt can dự quân sự ở nước ngoài.

Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc “hoàn tất sứ mệnh” được đưa ra trong bối cảnh có vẻ chưa có tiến triển nào để đạt được những mục tiêu then chốt mà ông đặt ra, chẳng hạn như chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran, ngăn Tehran tấn công các nước láng giềng và tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm.

Ông Trump từng cam kết sẽ thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran. Tuy nhiên, ông Mojtaba Khamenei đã lên nắm quyền sau khi cha ông thiệt mạng, và chế độ Iran dường như hầu như không thay đổi, thậm chí còn củng cố quyền lực vững chắc hơn bao giờ hết.

Hầu hết các chiến lược gia của đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump nên tập trung vào những vấn đề thiết thực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, như cắt giảm thuế và củng cố nền kinh tế Mỹ, thay vì cố gắng tô vẽ tích cực cho cuộc chiến Iran — cuộc chiến đã khiến giá xăng tăng vọt.

Các nhà phân tích phi đảng phái dự đoán đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và có cơ hội khá tốt để giành quyền kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ sẽ phải chiến thắng trong những cuộc đua đầy khó khăn tại một số bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Trump tạm rút khỏi ‘cuộc chơi’ với Iran

Theo Bình Giang

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