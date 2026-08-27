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Đỉnh cao xây dựng Trung Quốc: Tung cỗ máy đào hầm kỷ lục thế giới, chính thức thông xe siêu hầm 2 tầng xuyên con sông dài thứ 2 đất nước

| | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa đưa vào khai thác đường hầm xuyên sông Hoàng Hà tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, cho phép các phương tiện vượt qua con sông dài thứ hai nước này chỉ trong khoảng 5 phút.

Đường hầm Hoàng Cương xuyên sông Hoàng Hà dài khoảng 5,75 km, trong đó đoạn đào bằng máy khiên dài khoảng 3,29 km, chiếm 83,6% tổng quãng đường. Công trình có kết cấu một ống, hai tầng với tổng cộng 6 làn xe, mỗi tầng 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/giờ.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cỗ máy đào hầm mang tên Shanhe. Với đường kính đầu đào 17,5 m, đây là máy đào khiên có đường kính lớn nhất đang được sử dụng trên thế giới, đồng thời lập kỷ lục về đường kính đối với các đường hầm khiên dưới nước tại Trung Quốc.

Đây cũng là phần khó nhất của dự án. Đường hầm nằm dưới lớp đất với độ sâu phủ tối đa 49,2 m, trong khi áp lực nước và đất lên tới 6,3 bar (tức 6,3 kg lực trên mỗi centimet vuông). Địa chất dưới lòng sông chủ yếu là đất sét pha bùn, xen kẽ các hạt kết canxi.

Về thiết kế, đường hầm có chiều cao thông xe bên trong 4,2 m, đủ cho xe buýt, xe cứu hỏa và phương tiện bảo trì, cứu hộ. Việc bố trí hai tầng trong cùng một ống giúp khai thác tối đa không gian ngầm, đồng thời cho phép tổ chức giao thông hai chiều chỉ bằng một lần đào hầm.

Công trình còn được trang bị robot kiểm tra đường ray tự động, tích hợp camera toàn cảnh 360 độ, ảnh nhiệt hồng ngoại và radar tránh vật cản bằng laser. Hệ thống phòng cháy chữa cháy sử dụng AI để phát hiện đám cháy qua hình ảnh, qua đó nâng cao tốc độ và độ chính xác khi xử lý sự cố.

Đường hầm Hoàng Cương là một phần trong dự án "4 cầu, 4 hầm" vượt sông Hoàng Hà tại Tế Nam. Đây là tuyến đường hầm lớn thứ hai vượt sông tại thành phố, sau đường hầm Tế Lược.

Khi đi vào khai thác, công trình được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa khu vực đô thị chính của Tế Nam với khu vực thí điểm chuyển đổi động lực tăng trưởng mới và cũ. Tuyến đường cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế hai bờ sông Hoàng Hà, đồng thời hỗ trợ chiến lược bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực con sông này.

Theo Xinhua, GlobalTimes

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Khánh Linh

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