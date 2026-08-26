NÓNG: Lũ quét kinh hoàng cuốn trôi hơn 380 người, ít nhất 95 người đã thiệt mạng ở Nepal - Trung Quốc

Hơn 380 khách du lịch, phần lớn là người nước ngoài, đã mất liên lạc tại Nepal vào ngày thứ Tư (26/8) sau khi một trận lũ lụt lớn càn quét qua khu vực biên giới với Tây Tạng (Trung Quốc).

"Một ghi nhận ban đầu từ các công ty du lịch và lữ hành đã xác định 384 du khách, bao gồm 291 công dân nước ngoài và 93 công dân Nepal, được báo cáo là mất tích từ các khu vực bị ảnh hưởng," Hội đồng Du lịch Nepal cho biết, đồng thời lưu ý các nhà chức trách đang nỗ lực xác minh nơi ở của những du khách này. Sau đó, họ đã cập nhật lại con số, nói rằng 341 người nước ngoài đang mất tích.

Theo cập nhật mới nhất từ CNN, ít nhất 95 người được xác nhận đã thiệt mạng. Con số thương vong có thể còn tăng lên.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết một trận động đất đã gây ra một vụ sạt lở đất lớn, làm tắc nghẽn dòng chảy của sông Bhote Koshi, khiến một dòng nước lũ chảy xiết từ Trung Quốc xuống Nepal.

Lũ quét ở Nepal

Các video do cảnh sát Nepal và những người khác chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ qua các thung lũng núi ở huyện thuộc dãy Himalaya giáp biên giới Trung Quốc.

Khoảnh khắc lũ quét từ camera an ninh

"Tôi đã chứng kiến trận lũ cuốn trôi 8 hoặc 9 chiếc xe tải, cùng với nhà cửa và con người," Suman Chalise, một giáo viên 34 tuổi, chia sẻ với hãng tin AFP tại huyện Nuwakot.

"Đó thực sự là một cảnh tượng đau lòng. Tôi chưa từng chứng kiến sự tàn phá nào như vậy trước đây."

Người phát ngôn cảnh sát cho biết trước đó rằng nhà chức trách chưa nắm được mức độ thiệt hại nhưng nói rằng họ đã "cảnh báo những người đang sống gần bờ sông di dời."

Quân đội Nepal cho biết họ đã triển khai trực thăng và nhân viên ứng phó thảm họa đến khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan Điện lực Nepal cho biết khoảng 430 megawatt công suất phát điện, bao gồm từ các cơ sở thủy điện và năng lượng mặt trời, đã bị hư hại.

Cơ quan này cho biết: "Thảm họa đã làm hư hại các cơ sở sản xuất, truyền tải và phân phối của Cơ quan... dẫn đến việc gián đoạn nguồn cung cấp điện."

Sarthak Shrestha, một nhà phân tích thông tin địa lý và viễn thám tại Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tích hợp (ICIMOD) có trụ sở tại Kathmandu, cho biết đánh giá ban đầu cho thấy "không có bất thường" từ phía biên giới Trung Quốc.

Ông cho biết: "Chúng tôi tin rằng một trận lở đất đá đã xảy ra ở Nepal, chặn dòng sông Lhende và gây ra trận lũ lụt dây chuyền."

Nhiều tuyến đường cao tốc cũng đã bị đóng cửa, giới chức Nepal cho biết.

Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ camera an ninh

Ảnh: Reuters

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vào ngày thứ Tư rằng "một thảm họa lở bùn ở phía Nepal đã gây ra thương vong lớn và nhiều người mất tích tại Cảng Cát Long (Gyirong Port)" ở Tây Tạng.

Đoạn phim do đài truyền hình này chia sẻ cho thấy dòng nước chảy xiết cuốn theo cành cây và các mảnh vỡ, cũng như một con đường bị ngập lụt.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các hoạt động cứu hộ "toàn diện", nhưng không cung cấp số liệu về người bị thương hoặc tử vong.

Cơ quan quản lý giao thông tại thành phố Shigatse của Tây Tạng cho biết các con đường trong khu vực này "có nguy cơ xảy ra lở bùn và không an toàn cho việc đi lại" trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Tư.

Mưa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 thường xuyên gây ra lũ lụt và lở đất chết người trên khắp Nam Á.

Nguồn: Euronews, CNN