Pháp sẽ chặn Ukraine mua vũ khí bên ngoài châu Âu bằng nguồn vốn vay của EU

Theo thông tin từ Euronews, mục đích của những hành động trên nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí của châu Âu và Pháp.

Ukraine đã có được cơ hội sử dụng một phần khoản vay 90 tỷ euro của EU (trong đó 60 tỷ euro dành cho hỗ trợ quân sự) để mua thiết bị quân sự bên ngoài châu Âu.

Đồng thời Pháp nhấn mạnh những ngoại lệ này cần phải có thời hạn giới hạn.

Pháp muốn phần lớn quỹ tín dụng quốc phòng của EU được dành để hỗ trợ sản xuất quốc phòng của châu Âu, đặc biệt là của Pháp.

Hiện Pháp sở hữu một trong những tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất châu Âu - từ sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại Rafale đến hệ thống pháo binh Caesar.

Pháo tự hành CAESAR phục vụ trong Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 55 của Ukraine.

Ủy ban châu Âu đã chấp thuận yêu cầu miễn trừ của Ukraine đối với các linh kiện máy bay không người lái Trung Quốc và tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ - những thứ cần thiết để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

Ủy ban thừa nhận châu Âu hiện đang thiếu năng lực sản xuất cần thiết và vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Ukraine cũng có thể sử dụng khoản vay này để mua sản phẩm quốc phòng được chế tạo tại Vương quốc Anh.

Chính phủ Ukraine phải cung cấp cho Ủy ban châu Âu thông tin về kế hoạch mua sắm, bao gồm các hợp đồng nêu rõ thiết bị, nhà cung cấp và ngày giao hàng. Ủy ban châu Âu sẽ phân bổ kinh phí sau khi xác minh những tài liệu này.

Trường hợp miễn trừ phải được gia hạn mỗi khi Ukraine yêu cầu thanh toán mới. Nếu tại thời điểm đó, một nhà sản xuất châu Âu có thể cung cấp sản phẩm tương tự với số lượng, giá cả và thời gian giao hàng tương đương, Ủy ban châu Âu có thể không gia hạn và buộc Ukraine phải mua hàng từ EU.

Vào tháng 7, Ủy ban châu Âu đã phân bổ 2,5 tỷ euro cho Ukraine để mua 16 máy bay chiến đấu đa năng Gripen E do Thụy Điển sản xuất.