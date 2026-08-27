Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang 'cản đường' Fed với hướng đi tăng lãi suất?

Theo nhiều nhà quản lý quỹ lớn, quyết định bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ tuần trước về việc "ít nhất tăng gấp đôi" quy mô mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài không chỉ làm dấy lên nghi ngờ về tính nhất quán trong điều hành chính sách, mà còn có nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát mà Fed đang theo đuổi.

Động thái này được đưa ra sau khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lên mức cao nhất trong 19 năm, buộc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phải hành động nhằm ổn định thị trường trái phiếu trị giá khoảng 32.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng việc can thiệp đã vô tình đẩy Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào tình thế khó khăn hơn khi ông chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị kinh tế Jackson Hole tại Kansas City vào cuối tuần.

Greg Peters, đồng Giám đốc đầu tư của PGIM Credit, nhận định ông không đồng tình với cách tiếp cận của Bộ Tài chính.

Ông cho hay: “Tôi có cái nhìn rất tiêu cực về lập luận cũng như việc can thiệp này. Đây là một chiến lược tự giới hạn và tự phản tác dụng. Thị trường đang chờ đợi điều gì đó từ Warsh, nhưng tôi cũng không chắc ông ấy có thể làm gì trong hoàn cảnh hiện nay.”

Lisa Shalett, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Wealth Management, cũng chỉ trích việc can thiệp vào thị trường trái phiếu chỉ vì không hài lòng với lợi suất tăng cao.

Theo bà, nếu Bộ Tài chính tiếp tục tìm cách kiểm soát lợi suất trên thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới, điều đó chẳng khác nào thừa nhận Washington đang lo ngại về tính bền vững của nợ công.

Do đó, áp lực càng đè nặng lên vai ông Warsh. Không chỉ phải trấn an nhà đầu tư về những rủi ro kinh tế phát sinh từ cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, ông còn phải giải thích rõ hơn điều kiện nào sẽ khiến Fed nâng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Lạm phát tại Mỹ hiện vẫn ở mức 3,7%, gần gấp đôi mục tiêu của Fed.

Trong khi đó, kế hoạch tăng mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính lại hướng tới mục tiêu kéo giảm chi phí vay dài hạn. Nếu thành công, lợi suất trái phiếu sẽ hạ nhiệt, kéo theo lãi suất vay mua nhà và nhiều khoản vay khác giảm xuống, qua đó kích thích hoạt động kinh tế.

Đó lại là điều trái ngược với những gì nhiều quan chức Fed đang cân nhắc khi ngày càng nhiều quan chức ủng hộ tăng lãi suất.

Krishna Guha, Phó Chủ tịch Evercore ISI, cho rằng động thái của Bộ Tài chính không chỉ khiến nhà đầu tư bất an mà còn có thể tạo ra những băn khoăn ngay trong nội bộ FOMC.

Điều đáng chú ý là ông Warsh và Scott Bessent vốn có quan hệ khá gần gũi. Cả 2 đều từng được xem là học trò của tỷ phú quỹ đầu cơ Stanley Druckenmiller và thường xuyên trao đổi với nhau.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định ưu tiên của Fed và Bộ Tài chính đang ngày càng khác biệt.

Chính Stanley Druckenmiller trong tuần này cũng gọi kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu là một "sai lầm".

Ông cho rằng đây không còn là biện pháp quản lý thanh khoản mà đã trở thành nỗ lực tác động đến giá trái phiếu - điều mà theo ông là sai lầm nghiêm trọng hơn nhiều so với quy mô 4 tỷ USD được công bố.

Trên thực tế, hiệu quả của chương trình mua lại trái phiếu đến nay vẫn khá hạn chế khi lợi suất chưa giảm đáng kể.

Nếu chính sách này phát huy tác dụng, nó sẽ góp phần nới lỏng điều kiện tài chính thông qua việc hạ lãi suất vay trên thị trường. Điều đó có thể khiến nền kinh tế nóng lên đúng thời điểm Fed muốn kiểm soát lạm phát.

Sự khác biệt càng trở nên rõ nét khi Bessent gần đây khẳng định lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao không phản ánh đúng các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

Ngược lại, ông Warsh nhiều lần nhấn mạnh thị trường cần dựa vào dữ liệu kinh tế và tín hiệu giá thay vì chờ Fed phát tín hiệu trước về đường đi của lãi suất.

Tháng trước, ông từng cho rằng lợi suất trái phiếu tăng phản ánh đúng những thay đổi của nền kinh tế và Fed không nên can thiệp làm méo mó tín hiệu thị trường.

Krishna Guha nhận định: “Quan điểm cốt lõi của Warsh rất khó dung hòa với những gì Bộ Tài chính đang làm. Nếu Bộ trưởng Tài chính vừa nói giá trên thị trường là sai, vừa trực tiếp can thiệp vào thị trường trái phiếu, thì Warsh sẽ rất khó thuyết phục rằng Fed muốn để thị trường tự hình thành tín hiệu giá.”

Theo giới quan sát, bài phát biểu tại Jackson Hole sẽ là cơ hội để ông Warsh giải thích rõ hơn chiến lược truyền thông mới của mình, đồng thời khẳng định Fed vẫn đủ quyết tâm đưa lạm phát về mục tiêu sau hơn 5 năm liên tục vượt ngưỡng 2%.

Scott Barnard, nhà quản lý danh mục trái phiếu của Westwood, nhận định việc ông Warsh từ bỏ chính sách "định hướng kỳ vọng" trong khi Bộ Tài chính lại tìm cách ghìm lợi suất đã tạo cảm giác 2 cơ quan đang hành động theo hai hướng khác nhau.

Theo FT﻿