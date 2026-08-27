Chuyên gia: Giá vàng sẽ lên 5.000 USD/ounce, mốc 10.000 USD chỉ là 'vấn đề thời gian'

Trao đổi với Kitco News, Aakash Doshi, Trưởng bộ phận chiến lược vàng của State Street Investment Management, cho biết đà tăng của vàng trong tháng 8 đã củng cố niềm tin rằng thị trường giá lên vẫn chưa kết thúc.

Tính từ đầu tháng, giá vàng đã tăng khoảng 15%, mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 1/1999. Giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.621 USD/ounce.

Theo ông Doshi, yếu tố từng đưa vàng lên các mức đỉnh lịch sử đầu năm, bao gồm nỗi lo đồng tiền mất giá do chính phủ chi tiêu quá mức, chưa từng biến mất. Trong giai đoạn trước, xu hướng này chỉ tạm lắng khi lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên gây sức ép lên vàng.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện đó đã kết thúc. Nó chỉ tạm dừng và giờ đã quay trở lại”, ông nói.

Theo chuyên gia của State Street, nhiều diễn biến kinh tế vĩ mô gần đây đang đồng loạt tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa hành động cứng rắn như thị trường từng kỳ vọng, thị trường lao động Mỹ bắt đầu hạ nhiệt, trong khi Bộ Tài chính Mỹ tăng quy mô mua lại trái phiếu dài hạn. Những bước đi này khiến giới đầu tư một lần nữa chú ý đến tình trạng tài khóa ngày càng xấu đi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Doshi cho rằng việc vàng giữ vững mốc 4.000 USD trong giai đoạn điều chỉnh, trước khi nhanh chóng phục hồi lên vùng 4.600-4.700 USD, là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

State Street hiện dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.750-6.500 USD/ounce vào đầu mùa đông năm nay. Trong kịch bản cơ sở, vùng 5.000-5.250 USD được xem là mục tiêu hợp lý, thậm chí có thể đạt được sớm hơn dự kiến nếu Fed chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn hoặc kinh tế toàn cầu xuất hiện thêm cú sốc mới.

Một yếu tố khác khiến ông Doshi lạc quan là dòng tiền từ các quỹ ETF phương Tây đang quay trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài đứng ngoài thị trường.

Theo lý thuyết truyền thống, lợi suất trái phiếu tăng thường gây bất lợi cho vàng vì làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lãi.

Tuy nhiên, ông Doshi chỉ ra nhà đầu tư hiện không chỉ nhìn vào việc lợi suất trái phiếu tăng, mà còn quan tâm nguyên nhân khiến lợi suất đi lên.

Nếu lợi suất tăng vì kinh tế tăng trưởng mạnh và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, cổ phiếu sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của vàng. Ông chỉ ra, nhưng ngược lại, nhà đầu tư sẽ mua vàng để phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ, suy giảm sức mua và nguy cơ chính phủ phải tài trợ nợ bằng cách mở rộng cung tiền.

Theo ông, chính lập luận này đang thắng thế trên thị trường và lý giải vì sao vàng vẫn giữ được sức mạnh ngay cả khi lợi suất trái phiếu dài hạn duy trì ở mức cao.

Hiện nợ công của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD. Tuy nhiên, Doshi cho rằng đây không phải vấn đề riêng của Washington. Anh, khu vực đồng euro và Nhật Bản cũng đang đối mặt tình trạng chi tiêu ngân sách lớn và chi phí vay dài hạn ngày càng tăng, ngay cả khi kinh tế không rơi vào suy thoái.

Từ góc nhìn dài hạn, ông Doshi tin rằng giá vàng cuối cùng có thể đạt 10.000 USD/ounce, dù quá trình này sẽ không diễn ra theo đường thẳng.

Ông chỉ ra, điều đáng chú ý là vàng hiện vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong danh mục đầu tư toàn cầu. Các quỹ vàng hiện chỉ chiếm chưa tới 1% tổng tài sản của các quỹ ETF và quỹ tương hỗ trên thế giới. Nếu tỷ trọng này tăng lên khoảng 3%, tức gấp 3 hiện tại, lượng vốn bổ sung có thể đủ để đưa giá vàng tiến về mốc 10.000 USD/ounce.

Bên cạnh dòng tiền tài chính, nhu cầu vật chất cũng tiếp tục là nền tảng quan trọng. Trong giai đoạn giá điều chỉnh, nhà đầu tư Trung Quốc đã mua mạnh, góp phần hình thành vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce. Khi giá phục hồi lên gần 4.700 USD, giới đầu tư phương Tây được cho là sẽ tự tin hơn trong việc mua vào ở các nhịp điều chỉnh tiếp theo.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương tại nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn tích cực bổ sung dự trữ vàng trong quý II, còn nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc lập kỷ lục mua vàng trước mùa hè.

Doshi nhận định, những dòng tiền này cho thấy sự khác biệt giữa các yếu tố ngắn hạn và xu hướng dài hạn của thị trường. Biến động về lãi suất hay đồng USD có thể khiến giá vàng dao động theo từng tháng.

Song, những động lực mang tính cấu trúc như phân mảnh địa chính trị, chi tiêu quân sự gia tăng, thâm hụt ngân sách kéo dài và nợ công toàn cầu ngày càng lớn vẫn đang củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ mang tính chiến lược.

Theo Kitco﻿