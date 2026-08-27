Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ít nhất 150 người đã thiệt mạng khi lũ quét cuốn trôi hàng trăm du khách ở biên giới Nepal - Trung Quốc: Cây cầu sụp đổ trong tích tắc, cứu hộ gấp rút từng giây

| | Tài chính quốc tế

Theo các quan chức Nepal, hơn 300 người nước ngoài vẫn mất tích.

Hàng trăm khách du lịch, phần lớn là người nước ngoài, đã mất liên lạc tại Nepal vào ngày thứ Tư (26/8) sau khi một trận lũ lụt lớn càn quét qua khu vực biên giới với Tây Tạng (Trung Quốc).

Tính đến sáng 27/8 theo giờ Việt Nam, hơn 150 người được xác nhận thiệt mạng và con số thương vong có thể còn tăng lên khi hàng trăm người vẫn còn mất tích. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết các hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục suốt đêm và vẫn đang gấp rút được thực hiện

Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng lên.

Ảnh: AFP

Theo các quan chức Nepal, hơn 300 người nước ngoài vẫn mất tích, trong đó có ít nhất 47 người Mỹ và khoảng 133 người Ấn Độ. Khu vực này nằm trên tuyến đường phổ biến đến núi Kailash, một ngọn núi ở Tây Tạng gần biên giới được các tín đồ Hindu, Phật giáo, Jain và Bonpo tôn kính.

Nhiều công ty du lịch và leo núi cung cấp các gói tour đưa đón du khách giữa thủ đô Kathmandu của Nepal và núi Kailash, mặc dù việc tiếp cận địa điểm hành hương này đã bị gián đoạn nhiều lần trong những năm gần đây do đại dịch COVID-19 và các tranh chấp chính trị giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Trận lũ lụt đã tàn phá tuyến đường bộ giữa Kathmandu và Tây Tạng, tuyến đường thường được nhiều đoàn du lịch sử dụng. Một vị đạo sư người Ấn Độ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng 77 người hành hương do tổ chức của ông dẫn dắt đang ở biên giới Trung Quốc - Nepal khi thảm họa bắt đầu và hiện vẫn mất tích.

Những thước phim được chia sẻ cho thấy dòng nước lũ tràn vào biên giới Nepal-Trung Quốc và nhiều làng mạc bị nhấn chìm. Một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại cảng Gyirong của Trung Quốc. Một video khác cho thấy khoảnh khắc một cây cầu sụp đổ và bị cuốn trôi chỉ trong tích tắc.

Một vụ sạt lở đất mạnh đã chặn dòng sông Bhote Koshi, khiến một dòng nước lũ chảy xiết từ Trung Quốc xuống Nepal. Một nhóm các nhà khoa học tin rằng một tảng băng có thể đã vỡ ra và rơi xuống thung lũng bên dưới, điều này đã gây ra hoặc ít nhất là làm trầm trọng thêm hậu quả của vụ sạt lở đất.

Nguồn: CNN

Nguyên nhân vụ lở đất, lũ quét kinh hoàng nhấn chìm cửa khẩu Nepal - Trung Quốc

Theo Chi Chi

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt Nhật Bản, Nga được dự đoán sẽ giữ vững vị thế nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và lớn nhất châu Âu xét theo PPP

Vượt Nhật Bản, Nga được dự đoán sẽ giữ vững vị thế nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và lớn nhất châu Âu xét theo PPP Nổi bật

Một nước EU đòi tịch thu bất động sản có vị trí đặc biệt của doanh nhân Nga

Một nước EU đòi tịch thu bất động sản có vị trí đặc biệt của doanh nhân Nga Nổi bật

Bí mật xa hoa trong ngôi nhà 1.486 mét vuông dưới lòng đất: Chống bom, động đất và thậm chí cả côn trùng

Bí mật xa hoa trong ngôi nhà 1.486 mét vuông dưới lòng đất: Chống bom, động đất và thậm chí cả côn trùng

08:11 , 27/08/2026
Chủ tịch FIFA tấm tắc khen Việt Nam: Vô địch quá xứng đáng, không khí bóng đá tuyệt đỉnh

Chủ tịch FIFA tấm tắc khen Việt Nam: Vô địch quá xứng đáng, không khí bóng đá tuyệt đỉnh

07:48 , 27/08/2026
Vụ cô gái mất tích 104 ngày ở Jeju hé lộ lỗ hổng trong xử lý hồ sơ: Rà soát toàn bộ 298 hồ sơ do 1 cảnh sát xử lý trong 1 năm 5 tháng

Vụ cô gái mất tích 104 ngày ở Jeju hé lộ lỗ hổng trong xử lý hồ sơ: Rà soát toàn bộ 298 hồ sơ do 1 cảnh sát xử lý trong 1 năm 5 tháng

07:33 , 27/08/2026
Đỉnh cao xây dựng Trung Quốc: Tung cỗ máy đào hầm kỷ lục thế giới, chính thức thông xe siêu hầm 2 tầng xuyên con sông dài thứ 2 đất nước

Đỉnh cao xây dựng Trung Quốc: Tung cỗ máy đào hầm kỷ lục thế giới, chính thức thông xe siêu hầm 2 tầng xuyên con sông dài thứ 2 đất nước

06:12 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên