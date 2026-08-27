Chủ tịch FIFA tấm tắc khen Việt Nam: Vô địch quá xứng đáng, không khí bóng đá tuyệt đỉnh

Dự khán SVĐ Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã được tận hưởng bầu không khí bóng đá đầy sôi động. Khép lại trận chung kết, ông Infantino tham gia lễ trao giải và trực tiếp trao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2026 cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau đó, Chủ tịch FIFA đã đăng tải video với những lời khen ngợi dành cho chủ nhà Việt Nam cũng như trận chung kết AFF Cup 2026:

"Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2026. Sân vân động chật kín khán giả, cả thành phố sôi sục, 100 triệu người trên cả nước ăn mừng chiến thắng. Việt Nam là một nền bóng đá có tên tuổi ở khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Chúng tôi ở đây vì niềm đam mê của người hâm mộ. Chúng tôi ở đây để chứng kiến những khán đài tuyệt đỉnh, nơi khán giả ăn mừng chiến công của những người hùng.

Chủ tịch FIFA Infantino và HLV Kim Sang-sik

Tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển Thái Lan. Trận chung kết thật kinh điển, vô cùng cảm xúc. Việt Nam thắng, nhưng Thái Lan cũng đã chơi rất tốt.

Chúc mừng LĐBĐ Việt Nam và ông Trần Quốc Tuấn. Chúc mừng LĐBĐ Đông Nam Á và Chủ tịch Khiev Sameth. Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ cho giải đấu này.

Và xin chúc mừng Việt Nam - đất nước xinh đẹp và tuyệt vời - với chức vô địch đầy xứng đáng này. Đây là những gì mà chúng tôi, những gì mà FIFA luôn hướng đến: Phát triển và mang những điều tốt nhất của bóng đá đến mọi nơi trên thế giới".