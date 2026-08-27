Vụ cô gái mất tích 104 ngày ở Jeju hé lộ lỗ hổng trong xử lý hồ sơ: Rà soát toàn bộ 298 hồ sơ do 1 cảnh sát xử lý trong 1 năm 5 tháng

Rà soát 298 vụ mất tích

Ngày 25/8, Lee Gil-beom, Thẩm phán phụ trách xét lệnh bắt giữ thuộc Tòa án quận Jeju, đã tiến hành phiên thẩm vấn trước khi bắt giữ đối với cảnh sát cấp hạ sĩ Boo (34 tuổi, thuộc Đồn cảnh sát Tây Jeju).

Sau phiên thẩm vấn, tòa án quyết định ban hành lệnh bắt giữ Boo với các cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, làm giả và sử dụng hồ sơ điện tử công vụ, cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo mất tích của Jang Mi-ran, Boo đã nói với người báo tin rằng đã liên lạc được với Jang, từ đó khép lại vụ việc một cách sai sự thật. Không chỉ vậy, Boo còn bị cáo buộc xóa dữ liệu liên quan đến Jang khỏi danh sách quản lý của hệ thống lập hồ sơ và phân tích các vụ mất tích.

Người nhà nạn nhân phẫn nộ trước hành vi vô trách nhiệm của đối tượng (Nguồn: Channel A)

Hạ sĩ Boo (Ảnh: Yonhap News)

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra cáo buộc Boo sử dụng cách thức tương tự để khép lại sai sự thật một vụ mất tích khác. Ngày 2/7, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, được gọi là A, được trình báo mất tích. Vụ việc này cũng bị cho là đã được Boo xử lý theo cách tương tự vụ Jang Mi-ran.

Ngày 22/8, cảnh sát phát hiện thi thể ông A tại phường Gujwa, thành phố Jeju. Hai ngày sau, sáng 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục thu hồi một thi thể tại phường Hallim, thành phố Jeju, được cho là của Jang Mi-ran.

Cảnh sát Hàn Quốc đang nhận định có thể còn nhiều vụ mất tích khác từng bị Boo tự ý khép hồ sơ. Trong 1 năm 5 tháng công tác, người này đã tiếp nhận và xử lý 298 vụ trình báo mất tích.

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Hành chính và An toàn thuộc Quốc hội Hàn Quốc, Quyền Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-sung cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, điều tra toàn bộ 298 vụ việc do Boo xử lý.

“Vì sĩ quan Boo đã xử lý 298 vụ việc, chúng tôi sẽ đồng thời nhanh chóng tiến hành điều tra về phần này”, ông Yoo Jae-sung nói.

Cảnh sát Jeju hiện liên hệ với gia đình của những người từng được báo mất tích trong số 298 vụ việc nói trên, tiến hành điều tra toàn bộ để xác định có trường hợp nào bị khép hồ sơ một cách gian dối hay không.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xác định quy mô sai phạm cũng như trách nhiệm của những người liên quan.

Hai thi thể được tìm thấy

Sáng 24/8, Cảnh sát tỉnh Jeju cho biết, vào khoảng 10h46, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể tại khu vực gần phường Hallim, thành phố Jeju. Thi thể được xác định có khả năng là Jang Mi-ran, người mất tích từ tháng 5.

Cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy tại khu vực cách nơi Jang Mi-ran từng lưu trú dài ngày khoảng 10 phút đi bộ. Cảnh sát nhận định khả năng nạn nhân là người bị tấn công hoặc trở thành nạn nhân của một vụ án hình sự tương đối thấp.

Được biết, Jang Mi-ran mất tích vào khoảng 22h15 ngày 12/5, sau khi rời nơi ở tại phường Hallim, thành phố Jeju. Sau đó, gia đình và người thân không thể liên lạc với cô. Ba ngày sau, tối 15/5, bạn trai của Jang trình báo vụ việc với cảnh sát.

Cảnh sát Boo, người tiếp nhận tin báo, sau khoảng 2 giờ 30 phút đã thông báo rằng “đã liên lạc được với người mất tích” và khép lại vụ việc trên hệ thống 112.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Yonhap News)

Sau khi vụ việc được kết thúc, các cảnh sát tại đồn địa phương từng được điều động đến hiện trường cũng rút đi. Tuy nhiên, lịch sử cuộc gọi của Jang sau đó cho thấy không có cuộc gọi nào giữa cô và cảnh sát Boo. Phải đến ngày 20/8, tức khoảng một tháng sau lần gia đình tiếp tục trình báo mất tích, cảnh sát mới triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Khi đó, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra do thời gian lưu trữ dữ liệu camera an ninh (CCTV) tại khu vực chỉ khoảng một tháng. Phần dữ liệu hình ảnh được ghi lại vào thời điểm Jang mất tích có nguy cơ đã bị hệ thống tự động xóa.

Tương tự, gia đình ông A cho biết, sĩ quan Boo cũng là người phụ trách vụ việc vào thời điểm báo mất tích. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục xác minh, Boo được cho là đã tự ý khép vụ án với lý do người cha vẫn an toàn và “không muốn tiết lộ vị trí cho gia đình”.

“Boo cũng nói với gia đình như đã nói với gia đình Jang Mi-ran, rằng người mất tích không muốn nói cho gia đình biết”, người này nói trong cuộc phỏng vấn với MBC. Tin tưởng thông tin từ cảnh sát, gia đình tiếp tục chờ đợi mà không biết người cha thực tế đã tử vong.

Sau khi xem tin tức về vụ Jang Mi-ran trên truyền hình, gia đình quyết định trình báo lại vụ việc. Chỉ một ngày sau, cảnh sát sử dụng dữ liệu định vị điện thoại để xác định vị trí và tìm thấy người cha đã tử vong.

“Chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù cuối cùng, người được tìm thấy chỉ còn lại bộ xương”, người thân nạn nhân cho biết.

Nguồn: MBC News, Chosun