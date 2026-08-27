Quê nhà của HLV Kim Sang Sik lo ngại một sản phẩm mệnh danh là “vua” đang bị nhiễm độc ở Trung Quốc

Tại họp báo ngày 25/8, HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam muốn viết nên lịch sử tại ASEAN Cup. Ảnh: VFF

Tại Hàn Quốc, cải thảo được coi là “vua của các loại rau”, vì đây là thành phần cốt lõi tạo nên món kim chi cải thảo nổi tiếng toàn cầu của Hàn Quốc. Đồng thời, loại rau này xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày của mọi hộ gia đình ở Hàn Quốc, đặc biệt được dùng nhiều vào mùa đông.

Theo The Straits Times, Hàn Quốc đã tăng cường kiểm tra cải thảo nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi phát hiện cải thảo đã bị ngâm trái phép trong dung dịch chứa formaldehyde nhằm kéo dài thời gian bảo quản trong quá trình vận chuyển. Điều này dẫn đến một chiến dịch trấn áp quy mô lớn từ Bắc Kinh.

Formaldehyde vốn là chất được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư cho con người.

Cải thảo nguyên liệu thiết yếu để làm kimchi, một món phổ biến trong bữa ăn của người Hàn Quốc. Do đó, thông tin trên nhanh chóng gây quan ngại về độ an toàn, cũng như nguồn gốc nguyên liệu của các sản phẩm kim chi lưu hành trên thị trường quốc tế.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, họ đã tăng cường kiểm tra cải thảo tại biên giới và đang kiểm tra xem rau bị ảnh hưởng đã đến nước này hay chưa. Bộ này cho biết sẽ thực hiện thêm các biện pháp nếu cần thiết.

Vụ việc cũng đã khiến nhà chức trách Trung Quốc tiến hành điều tra và truy xuất nguồn gốc các lô nông sản liên quan.

Bê bối cải thảo bắt đầu bùng lên sau khi 1 blogger đăng video trên mạng xã hội, cho thấy công nhân ở tỉnh Hà Bắc (thuộc miền bắc Trung Quốc) nhúng phần gốc cải thảo vào một loại dung dịch gọi là formaldehyde trước khi chất rau lên xe tải.

Ngay sau khi báo chí đưa tin rầm rộ, chính quyền tỉnh Hà Bắc xác nhận formaldehyde (được các nhà xác sử dụng để bảo quản thi thể, cùng nhiều ứng dụng khác) đã bị sử dụng trong quá trình thu mua và vận chuyển cải thảo. Đáng chú ý, Chính phủ Trung Quốc đã lập tức chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành điều tra và xác minh các cáo buộc, xử lý vụ việc nghiêm khắc và nhanh chóng theo pháp luật, truy tìm nguồn phân phối số bắp cải liên quan và ngăn các sản phẩm có vấn đề xâm nhập thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc tuyên bố rằng: “Bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp hoặc quy định nào khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc, với nguyên tắc không khoan nhượng”.

Cải thảo là một trong những loại rau quan trọng nhất đối với người Hàn Quốc. Ảnh: Upsplash

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc ngày 26/8 cho biết, bê bối cải thảo ở Trung Quốc diễn ra đúng thời điểm kim chi đang mở rộng hiện diện tại thị trường Mỹ.

Do đó, thông tin về vụ việc đã khiến một bộ phận người tiêu dùng Mỹ đặt câu hỏi về nguồn gốc nguyên liệu trong các sản phẩm kim chi đóng gói. Mặt khác, việc truy xuất nguồn gốc cải thảo trong từng sản phẩm vẫn là thách thức. Nguyên nhân là do nhãn hàng thường chỉ liệt kê thành phần mà không nêu xuất xứ cụ thể của từng loại nguyên liệu.

Đơn cử như, một số sản phẩm kim chi Jongga bán tại Mỹ được ghi rõ là nhập khẩu từ Hàn Quốc. Trong khi một số sản phẩm khác được sản xuất tại Mỹ và chỉ ghi thành phần, bao gồm cải thảo, bột ớt đỏ, tỏi và các phụ gia.

Ngoài ra, tại thị trường Mỹ cũng có kim chi sản xuất tại Trung Quốc. Dữ liệu thương mại cho thấy, Trung Quốc đã xuất khẩu sang Mỹ các sản phẩm kim chi cải thảo nguyên cây và thái lát. Nhưng hiện vẫn không có dấu hiệu cho thấy các sản phẩm này liên quan đến vụ việc sử dụng formaldehyde.

Phần lớn cải thảo nhập khẩu từ Trung Quốc được dùng làm kim chi ở Hàn Quốc

Kim chi (được làm từ cải thảo) là món ăn nổi tiếng toàn thế giới của Hàn Quốc. Ảnh: Koreaherald

Trên thực tế, dù Hàn Quốc tự sản xuất phần lớn cải thảo trong nước, nhưng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả kim chi sản xuất tại Trung Quốc, đã trở thành nguồn cung cấp giá rẻ quan trọng cho các nhà hàng và các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống khác.

Theo số liệu hải quan, tính đến tháng 7/2026, trong tổng số hơn 341.300 tấn kim chi mà Hàn Quốc nhập khẩu, thì 99,9% đến từ Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc cũng chiếm gần như toàn bộ lượng nhập khẩu loại cải thảo truyền thống được dùng để làm kim chi.