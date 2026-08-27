Đang nằm tắm nắng, nhiều du khách bất ngờ tháo chạy khi biển xuất hiện hiện tượng lạ

Du khách đang tắm nắng bất ngờ phải rời bãi biển

Ngày 24/8, nhiều khu vực thuộc quần đảo Balearic, Tây Ban Nha ghi nhận hiện tượng nước biển dâng và rút bất thường, ảnh hưởng đến hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng trên các đảo Mallorca, Ibiza, Menorca và Formentera.

Tại Mallorca, những du khách đang nằm tắm nắng trên bãi biển bất ngờ chứng kiến nước liên tục tiến sâu vào bờ. Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng là Alcudia, điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm ở phía bắc hòn đảo.

Theo Euro Weekly News, du khách người Anh Stephen Looney, 39 tuổi, đang thư giãn trên bãi biển cùng gia đình thì nhận thấy nước biển liên tục tiến về phía họ. Dù nước chỉ cao khoảng mắt cá chân, dòng nước không ngừng tràn sâu khiến gia đình ông nhanh chóng đưa các con rời khỏi khu vực và trở về khách sạn.

Không riêng Alcudia, những dao động bất thường của mực nước còn được ghi nhận tại Sóller và Andratx trên đảo Mallorca. Một số khu vực ven biển vốn đông du khách trong mùa hè nhanh chóng bị nước bao phủ.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại bãi biển s'Arenal ở Sant Antoni de Portmany, Ibiza. Sáng cùng ngày, nơi đây liên tiếp trải qua hai đợt nước biển dâng bất thường.

Theo đài IB3 của quần đảo Balearic, nước tại đây có thời điểm cao hơn nửa mét, làm đổ hàng rào, quầy hàng và ảnh hưởng đến nhiều thiết bị được chuẩn bị cho một chương trình âm nhạc. Một số vật dụng thậm chí bị nước cuốn xuống biển.

Một buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra tối 24/8 tại bãi biển s'Arenal sau đó cũng phải hủy vì lý do an toàn.

Hiện tượng khiến du khách bất ngờ thực chất là gì?

Điều đáng chú ý là những đợt nước dâng này không phải sóng thần thông thường do động đất dưới đáy biển.

Hiện tượng được gọi là meteotsunami, hay "sóng thần khí tượng". Tại quần đảo Balearic, người dân địa phương thường gọi là rissaga.

Khác với sóng thần hình thành từ động đất, sạt lở hoặc hoạt động núi lửa dưới biển, sóng thần khí tượng liên quan đến những biến động trong khí quyển. Sự thay đổi nhanh của áp suất và điều kiện thời tiết có thể tác động lên mặt biển, tạo nên những dao động mực nước bất thường.

Khi gặp địa hình phù hợp tại vịnh hoặc cảng, những dao động này có thể được khuếch đại, khiến nước dâng và rút nhanh hơn bình thường.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha, AEMET, xác nhận rissaga xuất hiện tại nhiều địa điểm thuộc Balearic trong ngày 24/8, gồm Ciutadella, Sant Antoni, La Savina ở Formentera và Andratx.

Đáng chú ý, mức dao động lớn nhất được ghi nhận tại Ciutadella trên đảo Menorca, lên tới 144 cm. Tại các cảng Sant Antoni, La Savina và Andratx, mức dao động được ghi nhận trong khoảng 50 đến 90 cm.

Con số 144 cm thậm chí cao hơn mức 120 cm từng được dự báo trong cảnh báo màu cam dành cho Menorca trong ngày hôm đó.

Dù không tạo ra những con sóng khổng lồ giống hình ảnh thường thấy trong các trận sóng thần, sự thay đổi mực nước nhanh chóng vẫn có thể khiến du khách bất ngờ. Các cảng biển, cầu tàu, nhà hàng sát bờ hay khu vực đặt thiết bị du lịch được đánh giá là những nơi dễ chịu ảnh hưởng hơn.

Đến nay, sự việc chưa ghi nhận thương vong.

Du khách cần lưu ý khi nước biển thay đổi bất thường

Rissaga không phải hiện tượng hoàn toàn xa lạ tại quần đảo Balearic. Đặc điểm địa hình của nhiều cảng và vịnh tại khu vực này có thể khiến dao động mực nước được khuếch đại khi xuất hiện điều kiện khí tượng phù hợp.

Trong quá khứ, Balearic từng ghi nhận những đợt rissaga mạnh hơn nhiều. Năm 2006, tại Ciutadella, mực nước từng dao động tới khoảng 4 đến 5 m, khiến hàng chục tàu thuyền chìm hoặc hư hỏng.

Vì vậy, khi thấy nước biển đột ngột rút xuống, liên tục tiến sâu vào bờ hoặc thay đổi bất thường trong thời gian ngắn, du khách nên chủ động rời xa mép nước, đồng thời chú ý các cảnh báo từ cơ quan khí tượng và lực lượng cứu hộ địa phương.

Sự việc tại Balearic cho thấy một buổi nghỉ biển tưởng như bình thường vẫn có thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Với nhiều du khách có mặt tại Mallorca và Ibiza ngày 24/8, những đợt nước dâng bất ngờ đã biến khoảng thời gian nằm tắm nắng thành trải nghiệm khó quên.

Theo Euro Weekly News, Europa Press, IB3