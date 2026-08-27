Phát hiện 1,3 tỷ đồng tiền mặt trên cánh đồng

Cảnh sát thành phố Moses Lake, bang Washington, Mỹ, đã thu hồi hơn 50.000 USD tiền mặt bị đánh cắp từ một khách lưu trú tại khách sạn, sau khi nghi phạm khai đã chôn số tiền này trên một cánh đồng nhưng không nhớ chính xác vị trí.

Trong bài đăng trên Facebook vào đầu tháng 8, Sở Cảnh sát Moses Lake cho biết đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ trộm 90.000 USD tiền mặt xảy ra tại một khách sạn ở thành phố này.

Theo cảnh sát, nghi phạm bị bắt ngay trong ngày và tại thời điểm đó đang giữ gần 40.000 USD tiền mặt. Hơn 50.000 USD (1,3 tỷ VNĐ) còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Trong quá trình điều tra, nghi phạm nói với cảnh sát rằng đã giấu số tiền còn lại trên một cánh đồng. Tuy nhiên, người này không thể xác định chính xác vị trí chôn tiền.

Cảnh sát sau đó tiến hành đào nhiều hố tại khu vực được chỉ dẫn. Cuối cùng, họ tìm được số tiền bị chôn và đưa vào kho vật chứng.

Số tiền sẽ được lưu giữ cho đến khi cảnh sát hoàn tất các thủ tục cần thiết để trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo Yahoo News﻿