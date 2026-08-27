Trung Quốc bác tin vỡ đập gây lũ quét kinh hoàng ở Nepal

Hình ảnh dòng nước lũ đầy bùn chảy cuồn cuộn ở khu vực thuộc Nepal. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Đại sứ quán Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc rằng việc Trung Quốc không cảnh báo sớm về trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Rasuwagadhi - Kerung dọc biên giới giữa hai nước, dẫn đến thiệt hại lớn về người ở Nepal.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc gọi hai cáo buộc trên là “tin giả”, khẳng định diễn biến thực tế khác với những thông tin đang được lan truyền.

Theo cơ quan này, một vụ sạt lở đất do động đất hoặc rung chấn giống động đất xảy ra vào sáng 26/8 ở phía Nepal, trước khi trận lũ quét kinh hoàng ập xuống.

Trung Quốc kêu gọi hai bên tập trung vào công tác cứu hộ và cứu trợ, thay vì đổ lỗi cho nhau trong tình hình nhạy cảm này.

Báo cáo ban đầu từ cơ quan chức năng Nepal cho biết, một trận động đất trong khu vực có thể đã khiến phần dưới của dòng sông băng bị sụp, từ đó gây ra trận lũ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất ban đầu được báo cáo có độ lớn 4,4, nhưng thực tế đây là năng lượng địa chấn phát sinh từ tình trạng đá và băng sụp, sau đó kéo theo dòng chảy bùn đất.

Cơ quan Giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết, 826 người vẫn mất tích sau trận lũ quét, trong khi số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên 165.

Bên phía Trung Quốc, đài CCTV đưa tin nước này ghi nhận 558 người mất tích tại Tây Tạng, trong đó 260 người là người nước ngoài. Tính đến sáng nay, ít nhất 3 người đã thiệt mạng.

Công ty du lịch Himalayan Glacier cho biết đoàn gồm 47 người, trong đó có 2 trẻ em, đang mất tích tại Nepal sau trận lũ.

Nhóm này gồm 15 người Úc, 10 người Canada, 9 người Nepal, 8 người Mỹ, 2 người Anh, 2 người Singapore và 1 người mang hai quốc tịch Nga - Mỹ.

Phần lớn nhóm du khách đang lưu trú tại khu vực Rasuwagadhi, nơi bị lũ lụt tàn phá, trong khi một số người đang di chuyển vào thị trấn. Bảy hướng dẫn viên người Nepal cũng nằm trong số những người mất tích.

Thảm họa đã quét qua khu vực miền núi hiểm trở, nơi có đông người đi bộ đường dài và khách hành hương, nằm trên tuyến kết nối Lhasa (Tây Tạng) với thủ đô Kathmandu của Nepal.

Văn phòng Thủ tướng Nepal thông báo, Thủ tướng Balendra Shah sáng nay đã lên đường và di chuyển bằng đường bộ tới khu vực Nuwakot bị ảnh hưởng để trực tiếp kiểm tra tình hình.

Các đội cứu hộ tại Nepal đang sử dụng trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả các vật tư khẩn cấp xuống cho hàng nghìn người bị cô lập sau thảm họa.

Phát ngôn viên quân đội Nepal báo cáo rằng hơn 5.000 nhân viên cứu hộ thuộc quân đội và lực lượng cảnh sát đã tham gia ứng cứu. Cho đến sáng nay, lực lượng này đã đưa được 125 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 20 người nước ngoài.