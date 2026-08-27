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Mỹ xác nhận tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực nhập cư trên toàn thế giới

| | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực nhập cư trên toàn thế giới để triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu cho viên chức lãnh sự.

Chương trình nhằm sàng lọc những người nước ngoài có nguy cơ lợi dụng các chương trình trợ cấp công của Mỹ.

“Một nước Mỹ thịnh vượng hơn đồng nghĩa với việc bảo đảm rằng những người xin thị thực không có khả năng trở thành “gánh nặng công” theo định nghĩa của luật và quy định Mỹ, đồng thời không có khả năng phụ thuộc vào các khoản phúc lợi công dành cho những người Mỹ đủ điều kiện đang gặp khó khăn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với The Hill qua email hôm 26/8.

Theo quan chức này, chương trình đào tạo chuyên sâu trên toàn cầu được triển khai từ đầu tháng 8 tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Vì vậy, “lịch hẹn cấp thị thực và các dịch vụ sẽ được điều chỉnh”.

Mỹ xác nhận tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực nhập cư trên toàn thế giới- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Bộ Ngoại giao cho biết các đại sứ quán và lãnh sự quán sẽ trực tiếp thông báo cho người xin thị thực bất cứ khi nào có thay đổi về lịch phỏng vấn.

Động thái tạm dừng này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn. Chính quyền cho biết thu hồi hơn 175.000 thị thực của những người bị cáo buộc vi phạm điều kiện thị thực do phạm tội, phần lớn được phát hiện thông qua các lần tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật.

Hôm 24/8, chính quyền cũng thông báo đang tìm cách thu hồi thị thực ngắn hạn của những người sử dụng thị thực để nhập cảnh Mỹ rồi sau đó nộp đơn xin tị nạn. Một số báo cáo cho rằng chính quyền đặt mục tiêu hủy tới 200.000 thị thực.

Chính quyền Trump đồng thời ưu tiên thu hồi thị thực và thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của những người mà họ cho là đe dọa an ninh quốc gia.

Chính sách của chính quyền Trump cũng vấp phải sự phản đối về mặt pháp lý. Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Jeannette Vargas, người được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, cho rằng chính quyền Trump vượt quá thẩm quyền khi đình chỉ việc xử lý thị thực đối với công dân 75 quốc gia.

Theo thẩm phán, quốc tịch của một người không cho thấy người đó có đủ khả năng tài chính để tự trang trải cuộc sống tại Mỹ hay không.

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Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

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