Cú gõ búa giúp Toyota tiết kiệm hàng triệu USD chi phí thay động cơ

Khi đối mặt với một bộ phận bị lỗi, nhiều người có thể nghĩ đến việc “đập nó bằng búa” . Tuy nhiên, tại Toyota, giải pháp này đã được nâng cấp thành một quy trình kiểm tra tinh vi.

Công ty đang tiến hành một chiến dịch thu hồi quy mô lớn, liên quan đến hơn 250.000 xe tải và SUV Toyota và Lexus, do lỗi động cơ tiềm ẩn nguy hiểm.

Quy trình kiểm tra này sử dụng một chiếc búa nhỏ bằng nhựa, được thiết kế đặc biệt để tạo ra độ rung có thể đo được trong môi trường kiểm soát.

Bằng cách đo độ rung truyền qua động cơ khi búa đập vào, Toyota có thể xác định tình trạng của các bộ phận quan trọng mà không cần tháo rời động cơ, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo một phát ngôn viên của Toyota, quy trình này dựa trên tần số cộng hưởng của phần trước trục khuỷu để đánh giá tình trạng của bạc lót chính số 1.

Quá trình phát triển quy trình này đã được thử nghiệm trên nhiều động cơ để xác định sự khác biệt về tần số cộng hưởng giữa bạc lót có và không có hiện tượng mài mòn bất thường.

Sau khi thay dầu nhớt động cơ và kiểm tra các biến số có thể gây nhiễu, các kỹ thuật viên sẽ gắn một gia tốc kế vào bu lông trục khuỷu và dùng búa gõ vào puly.

Lực tác động phải nằm trong một phạm vi nhất định để phần mềm có thể đọc kết quả chính xác. Mỗi linh kiện đều được sản xuất theo cùng một thông số kỹ thuật, đảm bảo chúng rung ở cùng một tần số.

Tuy nhiên, Toyota đã phát hiện ra rằng mảnh vụn trong quá trình sản xuất có thể làm hỏng một trong những ổ trục chính, dẫn đến hỏng động cơ.

Quy trình kiểm tra không chỉ đơn giản là dùng búa gõ vào động cơ rồi lắng nghe âm thanh. (Ảnh: Pickup Truck + SUV Talk)

Công ty đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này trong các xe tải sản xuất gần đây, nhưng thiệt hại đã xảy ra ở nhiều trường hợp.

Toyota khẳng định không phải mọi xe tải sử dụng động cơ V35A đều cần thay động cơ mới. Công ty hy vọng quy trình kiểm tra mới sẽ giúp chủ xe yên tâm hơn.

Bằng cách đo tần số truyền qua động cơ, Toyota có thể xác định mức độ xuống cấp của bạc đạn chính số 1. Khi kết hợp với phân tích phần mềm về tuổi thọ hoạt động của xe, các kỹ thuật viên có thể đưa ra đánh giá chính xác về tình trạng động cơ.

Đại diện Toyota cho biết: “Chúng tôi đã phát triển biện pháp này để xác định xem động cơ có cần được thay thế hay không trên những chiếc xe thuộc diện bảo hành”.

Tuy nhiên, nếu chủ xe gặp bất kỳ triệu chứng nào như tiếng gõ động cơ hay động cơ không khởi động được, họ nên liên hệ ngay với đại lý Toyota hoặc Lexus của mình.